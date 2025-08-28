Restan apenas un par de días para que Colo Colo y Universidad de Chile den vida a la edición 198 del Superclásico del fútbol chileno. El duelo apunta a ser bisagra para ambos clubes, que deben ganar para dejar en el pasado días bastante complejos.

Mientras el Cacique atraviesa un interinato tras la salida de Jorge Almirón, la U vivió una verdadera pesadilla en Argentina en su duelo ante Independiente por la Copa Sudamericana. Por lo mismo, el triunfo es un bálsamo más que necesario para los dos.

De cara a este compromiso Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se refirió al aforo que tendrá el Estadio Monumental, algo que todavía se está conversando con las diferentes autoridades.

¿Se viene aforo completo para el Superclásico?

El dirigente albo aseguró tras la reunión de directorio del pasado miércoles que “hace dos semanas venimos trabajando en el clásico, ha habido muchas reuniones de coordinación con Carabineros, con la Delegación Presidencial. Todo el circuito de entradas, de anillo de validación, lo estamos monitoreando permanentemente”.

En Colo Colo quieren un Estadio Monumental lleno para este domingo. | Foto: Photosport.

“Mañana jueves tenemos una reunión con la Gerencia de Operaciones y el jefe de seguridad para poder analizar también de que este clásico se desarrolle en forma normal, que la atención esté en la cancha, que la gente pueda venir tranquilamente al estadio”, agregó.

Para cerrar, Mosa avisó que “vamos a abrir con bastantes horas de antelación el estadio para que puedan venir tranquilamente (…) Tenemos 38 mil aprobados y hay 4 mil más que tenemos que conversar con la Delegación Presidencial Metropolitana para ver si es que nos pueden autorizar. Tengo la confianza de que podamos tener cancha llena para ese día”.

¿Cuándo se juega el Superclásico 198 entre Colo Colo y U de Chile?

Albos y azules se verán las caras este domingo 31 de agosto desde las 15:00 en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.