El Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile comenzó su cuenta regresiva. Este martes el partido más importante del fútbol chileno ya sumó su primera polémica entre Marcelo Díaz y Javier Correa. Por lo que se avecina una nueva final en el Estadio Monumental.

Pero este partido del 31 de agosto contará con un particular condimento. Así al menos lo deslizó un histórico que jugó tanto en Colo Colo como en la U.

Es que Gonzalo Jara abordó el Superclásico 198 y recalcó cuál será la principal motivación de los albos, que ya están prácticamente fuera de carrera por el titulo. Incluso se suma un año 2025 del centenario que no ha sido como el esperado.

La motivación de Colo Colo para el Superclásico 198

“En Colo Colo van a salir a jugar para dejar fuera de carrera a la U”, lanzó categórico Jarita. “Si Coquimbo le gana a Huachipato (juegan el sábado) y Colo Colo le gana a la U, el campeonato prácticamente queda definido”, agregó el Bicampeón de América.

“En Colo Colo no quieren que la U sea campeón en el año de su centenario. Eso pesa más que jugar bien o mal. Pero esto no va a salvar el año”, advirtió el ex defensa central y ahora comentarista deportivo.

Así las cosas, Gonzalo Jara además apuntó a que el partido será crucial y para los azules significará un desafío mayor para evitar la escapada de Coquimbo. “Tienen más presión. A la U no se le pueden escapar más puntos. Por eso era primordial jugar con Everton y no suspenderlo”, sentenció.