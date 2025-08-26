Jean Beasejour abrió un nuevo debate en la previa a la fecha de Eliminatorias que se avecina en el mes de septiembre. La selección chilena se mide ante Uruguay y Brasil, ya para buscar el anhelado recambio de la mano de Nicolás Córdova.

Pero dicho duelo contó con una particular revelación del Bicampeón de América. Es que recordó al delantero de la verde amarela que más le costó marcar en todos los duelos que tuvo con la Roja.

ver también La más sincera confesión de Iván Zamorano por la Generación Dorada: “Conmigo y con Marcelo Salas…”

Beausejour comenzó su periodo en la Roja en 2004 y se retiró en 2022 en las Eliminatorias a Qatar 22. Por lo mismo cuenta con un historial más que respetado con tres títulos en la selección: Copa América 2015, Copa América Centenario 2016 y China Cup 2017.

Jean Beasejour elige al brasileño más difícil de marcar

Por lo mismo se lanzó con el delantero brasileño más difícil que le costó marcar: “El delantero más difícil fue William”, lanzó de entrada en la señal de ESPN. Lo que sorprendió ya que dejó afuera a nombres como Neymar, Vini Jr, Rodrygo y Raphinha entre otros.

“Fue el partido que ganamos 2-0 en el Nacional. Muchos se van con el resultado, pero me pegó dos o tres desbordes que dices ‘!¿Cómo?¡’. Fue imposible agarrarlo, no alcance ni a pegarle un viaje”, comentó.

William fue el jugador más difícil de marcar según Jean Beausejour.

Publicidad

Publicidad

Incluso el lateral nacional destacó que pese a estar en perfectas condiciones, no pudo equiparar la rapidez del puntero brasileño hoy milita en el Fulham.

Y yo estaba en un muy buen momento físico. Pero el “arrancaba de cero a 100”, lamentó entre risas el Bicampeón de América que alcanzó a disputar 109 partidos por la Roja.