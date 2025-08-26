Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Eliminatorias

“Arrancaba de cero a 100”: Bicampeón de América elige el delantero brasileño más difícil de marcar

Jean Beausejour adelantó lo que será el duelo entre la Roja y la verde amarela, y recordó uno de los rivales que más dolores de cabeza le generó.

Por Felipe Pavez Farías

Bose recordó al delantero más difícil que enfrentó ante Brasil
© Andrés Piña/PhotosportBose recordó al delantero más difícil que enfrentó ante Brasil

Jean Beasejour abrió un nuevo debate en la previa a la fecha de Eliminatorias que se avecina en el mes de septiembre. La selección chilena se mide ante Uruguay y Brasil, ya para buscar el anhelado recambio de la mano de Nicolás Córdova

Pero dicho duelo contó con una particular revelación del Bicampeón de América. Es que recordó al delantero de la verde amarela que más le costó marcar en todos los duelos que tuvo con la Roja. 

La más sincera confesión de Iván Zamorano por la Generación Dorada: “Conmigo y con Marcelo Salas…”

ver también

La más sincera confesión de Iván Zamorano por la Generación Dorada: “Conmigo y con Marcelo Salas…”

Beausejour comenzó su periodo en la Roja en 2004 y se retiró en 2022 en las Eliminatorias a Qatar 22. Por lo mismo cuenta con un historial más que respetado con tres títulos en la selección: Copa América 2015, Copa América Centenario 2016 y China Cup 2017.

Jean Beasejour elige al brasileño más difícil de marcar

Por lo mismo se lanzó con el delantero brasileño más difícil que le costó marcar: “El delantero más difícil fue William”, lanzó de entrada en la señal de ESPN. Lo que sorprendió ya que dejó afuera a nombres como Neymar, Vini Jr, Rodrygo y Raphinha entre otros.

 “Fue el partido que ganamos 2-0 en el Nacional. Muchos se van con el resultado, pero me pegó dos o tres desbordes que dices ‘!¿Cómo?¡’. Fue imposible agarrarlo, no alcance ni a pegarle un viaje”, comentó.

William fue el jugador más difícil de marcar según Jean Beausejour.

William fue el jugador más difícil de marcar según Jean Beausejour.

Publicidad

Incluso el lateral nacional destacó que pese a estar en perfectas condiciones, no pudo equiparar la rapidez del puntero brasileño hoy milita en el Fulham.

Y yo estaba en un muy buen momento físico. Pero el “arrancaba de cero a 100”, lamentó entre risas el Bicampeón de América que alcanzó a disputar 109 partidos por la Roja.

Lee también
Analizan la primera polémica de Quinteros antes de volver a Colo Colo
Colo Colo

Analizan la primera polémica de Quinteros antes de volver a Colo Colo

La IA predice el resultado del Superclásico entre Colo Colo vs. U. de Chile
Campeonato Nacional

La IA predice el resultado del Superclásico entre Colo Colo vs. U. de Chile

Cristóbal Muñoz se sincera tras sufrir grave lesión contra U de Chile
Campeonato Nacional

Cristóbal Muñoz se sincera tras sufrir grave lesión contra U de Chile

Acusan a Felicevich de impedir presencia de Coquimbo en La Roja
Selección Chilena

Acusan a Felicevich de impedir presencia de Coquimbo en La Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo