Carlos Caszely es sinónimo de historia en nuestro fútbol, Colo Colo y también en la selección chilena. Por eso, el “Rey del Metro Cuadrado” recordó sus mejores tiempos jugando por la Roja.

En la previa de lo que será el nuevo ciclo de Nicolás Córdova en el cierre de las actuales Eliminatorias, el ídolo nacional fue consultado sobre qué jugador se parece más a él en la cancha.

Y como Carlos Humberto no se guarda nada, no tuvo problemas en responder con una inesperada frase, pero que posteriormente justificó. Eso, además de criticar a los actuales equipos y esquemas.

¿Cuál es el sucesor de Caszely en la selección chilena?

Carlos Caszely participó de una conversación con Rodrigo Sepúlveda en Te lo Cedo, explicando qué le falta a los actuales equipos para tener a un delantero parecido a él.

Ante la consulta de si, “¿hay algún jugador chileno parecido a él?, el ídolo nacional dijo que “yo diría que no porque los tiempos son dferentes, los equipos tienen una formación diferente”.

“Ya no utilizan un creador, el ’10’, y al no tener creador el número ‘9’ tiene menos posibilidades. Por eso creo que no existe un Chupete Suazo o un Esteban Paredes, faltan creadores para hacer jugar a los delanteros”, aseguró.

Photosport

El Chino Caszely jugó 49 compromisos oficiales por la selección chilena y anotó 29 goles, dejando un impecable registro artillero. Por ello, es recordado y querido tanto dentro como fuera de la cancha en el país.

