Si hasta la noche previa al último partido de la Selección Chilena en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Uruguay en el Estadio Nacional, había una formación titular lista para jugar, en las últimas horas, el técnico Nicolás Córdova volvió a realizar cambios.

Según reporta Radio ADN, la mañana de este martes realizó un último entrenamiento en el Complejo “Juan Pinto Durán”, donde además le confirmó al plantel cuál sería la oncena que saldría desde el primer minuto al gramado de Ñuñoa.

Córdova hace cambios de última hora en 11 de Chile

Dentro de las confirmaciones que realizó el estratega nacional está que Ben Brereton le ganó la pulseada a Bruno Barticciotto y será el eje de ataque de La Roja, donde le flanquearán por los costados tanto Lucas Cepeda como el debutante Emiliano Ramos.

En el sector donde más mano metió Córdova en la formación de Chile es en el mediocampo. Para acompañar a Felipe Loyola estará finalmente Rodrigo Echeverría, por sobre las opciones de Vicente Pizarro e Ignacio Saavedra. Además, Javier Altamirano le quita el puesto de titular a Lucas Assadi como enganche.

Mientras que en la defensa, el DT nacional apelará a la experiencia tanto de Guillermo Maripán para acompañar a Paulo Díaz en lugar de Iván Román, como de Gabriel Suazo quien le gana el mano a mano a Matías Sepúlveda por la banda izquierda.

¿Cuál será la formación titular de La Roja?

Según la periodista Rocío Ayala de ADN, Chile enfrentará a Uruguay con Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Paulo Díaz y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Javier Altamirano en mediocampo; Emiliano Ramos, Ben Brereton y Lucas Cepeda en ataque.

¿Cuándo se juega este encuentro?

Por la última fecha de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026, Chile recibirá a la Celeste en el Estadio Nacional este martes 9 de septiembre, desde las 20:30 horas.