Lucas Cepeda creó peligro en la Roja exigió al máximo al portero de Uruguay, Santiago Mele, a quien ya había derrotado con un zurdazo furioso en la Copa Libertadores con Colo Colo en aquella victoria ante Junior de Barranquilla. El zurdo de los albos nuevamente fue factor ofensivo.

Y terminó con algunas conclusiones positivas estas Eliminatorias 2026, que dejaron al Equipo de Todos como colista absoluto de la tabla de posiciones. “Esa sensación es muy buena, metimos en su arco a una potencia del mundo. Uruguay está clasificado, no como nosotros que lamentablemente salimos últimos”, admitió Cepeda en una entrevista con Chilevisión.

El oriundo de Placilla agregó que “veníamos con la ilusión de que este tenía que ser nuestro comienzo. Con esta generación, si nos vemos las caras, somos nosotros los que tenemos que levantar a Chile. La Generación Dorada ya está, nos dio mucho. Tenemos que revertir esta situación, estamos mal como fútbol chileno, pero dejamos buenas sensaciones”.

Lucas Cepeda y Ben Brereton fueron titulares en la selección chilena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Ojalá la gente se haya ido con la espinita de que podemos dar mucho y levantar a Chile. Nosotros nos sentimos así, podríamos haber terminado mejor si ganábamos. Hay que seguir, se acabó esto, comienza un nuevo proceso. Hay que ir por todo, esta generación dará mucho y va a levantar esto”, fue el atrevido compromiso del zurdo extremo formado en las inferiores de Santiago Wanderers.

Lucas Cepeda sabe que el futuro de la Roja es complejo, pero cree que ante Uruguay se dio una muestra ilusionante del rendimiento que se puede alcanzar. “Estamos todos conscientes de que llevamos 12 años sin clasificar a un Mundial”, afirmó el jugador de Colo Colo.

Lucas Cepeda en acción ante Brasil. (Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport).

“Es lamentable, Chile tiene que estar en todos los Mundiales. Tenemos jugadores y materia prima. El profe quiere levantar esto y nosotros de la mano de él vamos a levantar esto”, expuso Cepeda, quien dio luces del futuro inmediato del Nico Córdova.

Por ahora, el entrenador interino de la Roja adulta debe planificar el Mundial Sub 20 que organizará Chile. En tanto, Cepeda tiene plena convicción de que la Roja volverá a la élite del fútbol mundial. Como lo hicieron cuando ganaron un bicampeonato en la Copa América 2015 y 2016.

Nicolás Córdova da indicaciones ante Uruguay. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Somos todos de casa y vamos a poner la bandera de Chile lo más alto de nuevo para que nos miren de otra manera y podamos sacar más jugadores al extranjero. Ya está, se acabó esto y a pensar en lo nuevo. Tenemos que rompernos el lomo para levantar a Chile”, sentenció Cepeda, quien se comprometió a dar su máximo esfuerzo en pos de ese objetivo tan esquivo que parece inalcanzable.