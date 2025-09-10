Más de 491 mil visualizaciones: Niño revive meme con clasificación de Bolivia al repechaje

La selección de Bolivia hizo historia en las Eliminatorias. El elenco dirigido por Óscar Villegas superó a Brasil en el Estadio Municipal El Alto por la cuenta mínima y se quedó con el séptimo puesto.

La anotación de Miguel Terceros alcanzó para superar por 1-0 a los pentacampeones y aprovechar la goleada que sufrió Venezuela. Lo que desató los festejos de un país completo que quedó a un paso de volver a disputar un Mundial. Lo que no ocurre desde 1994.

Así las cosas, además se revivió un curioso meme que estalló en 2023. El medio “Ahora El Pueblo” destacó la aparición de un joven niño boliviano que volvió a hacerse viral. “Hace tiempo que no ganábamos”, expresó después del triunfo ante Perú por 2-0. Pero ahora cambio la frase y apuntó a la clasificación del repechaje.

“Luego de la histórica victoria ante Brasil en El Alto, un pequeño hincha boliviano volvió a hacerse viral al actualizar su frase con la clasificación de la Verde al repechaje rumbo al Mundial 2026”, detalla el medio citado.

”Clasificamos, clasificamos. Hace tiempo que no clasificamos al repechaje“, fue la frase ahora utilizada. El registro solo en X ya suma más de 491 mil visualizaciones. Mientras tanto en Tiktok también suma cientos de miles de reproducciones. Por lo que ahora la ilusión crece para abrochar el pasaje al próximo Mundial.

¿En qué fecha juega Bolivia el repechaje?

Tras el triunfo ante Brasil, la selección de Bolivia se aseguró el séptimo lugar en las Eliminatorias y será el representante de Conmebol en el repechaje.

El tema es que ahora será más de un partido para asegurar el cupo en el próximo Mundial. De momento Bolivia se suma a Nueva Caledonia y aún faltan los representantes de Asia (AFC), África (Caf) y dos selecciones Concacaf. Ahora los encuentros para los últimos cupos se disputarán entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.