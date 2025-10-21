La FIFA realizó un importante anuncio en Bolivia y confirma que tiene la primera chance para tener el Mundial. Así lo confirmó Gianni Infantino que aseguró que el país vecino tiene las capacidades suficientes para organizar el torneo.

El anuncio se dio en medio de la inauguración del complejo deportivo “la Casa de la Verde” y que contó con el apoyo de Conmebol. El centro de entrenamiento ubicado en Achumi (La Paz), tuvo una inversión de 2,8 millones de dólares. Lo que contempla un centro de alto rendimiento, canchas y hasta hotel.

En la visita de la FIFA, Infantino hizo el importante anuncio y sacó aplausos en la ceremonia donde participaron importantes autoridades de Bolivia y Conmebol como el Presidente Alejandro Domínguez. “Vamos a traer un mundial aquí, por supuesto”, lanzó el dirigente italiano.

¿El próximo Mundial en Bolivia?

Ahora Gianni recalcó que se debe determinar que tipo de competencia mundialista será. Pero con la calidad de instalaciones, recalcó que podría ser desde un torneo juvenil hasta de nivel adulto.

“Vamos a ver de qué Mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo aquí, con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando”, aseguró.

“La FIFA está orgullosa de apoyar al fútbol boliviano, tanto en el desarrollo de infraestructuras como a través de la participación en nuestros torneos mundiales ampliados”, complementó.

Incluso en su cuenta de Instagram subió varias postales de la visita y el cariño que recibió del país vecino. A diferencia de lo que ocurrió en Chile, cuando en la final del Mundial Sub 20 recibió pifias del público en el Estadio Nacional.

Cabe consignar que desde la Conmebol entregaron todo su apoyo a Infantino. Por lo que también se comprometieron a los trabajos de organización. Incluso recordaron que para el 2027 la definición de la Copa Sudamericana será en el estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz que tiene capacidad para 38 mil personas.