Furioso reclamo de O’Higgins por cambio a favor de Coquimbo Unido: “No tienen fundamentos”

Pablo Hoffman, presidente del cuadro celeste, lamentó el actuar tanto de la ANFP como de la Delegación Presidencial

Por Felipe Pavez Farías

O'Higgins tuvo que reprogramar su partido ante Coquimbo
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTO'Higgins tuvo que reprogramar su partido ante Coquimbo

Una nueva polémica suma la definición de la Liga de Primera. Esto debido al cambio de horario que sufrió el encuentro que protagonizará el líder Coquimbo Unido en su visita a O’Higgins en el Estadio Coldeco El Teniente. 

El encuentro en primera instancia había quedado programado para el sábado 25 de octubre a las 20:00 horas. Sin embargo, tuvo que ser cambiado tras el triunfo de los piratas sobre Colo Colo. ¿El motivo? Si el clásico universitario termina en empate, el elenco de Esteban González necesitará un triunfo para levantar la copa de campeón. 

Ante esto, se reprogramó el partido para el domingo 26 y para las 18:30 horas. Lo que causó malestar especialmente en el cuadro celeste que tenía todo programado. “Tuvimos que cambiar la hora porque fuimos combinados en la mesa que si no lo hacíamos el partido se iba a jugar de todas maneras. Eso significa en otro estadio, en otra ciudad y sin nuestros hinchas”, indicó Pablo Hoffman, Presidente de O’Higgins, a Radio Cooperativa. 

“Ante una imposición de la cual no voy a calificar, elegimos el mal menor, jugar con nuestra gente a una hora que no nos gusta y a la hora que definitivamente la autoridad lo programó”, recalcó el dirigente celeste. 

Polémica entre O’Higgins y Coquimbo Unido 

La reunión de autoridades por el encuentro citado se realizó este miércoles donde se rectificó el horario del partido entre O’Higgins y Coquimbo Unido.

Al momento de ser consultados por los cuestionamientos, la ANFP apuntó a la deportividad y que puede ser Coquimbo puede ser campeón con la posible igualdad de cruzados y azules. 

En tanto la Delegación Presidencial acusó temas técnicos para la modificación de día y horario. Lo que terminó por desatar la molestia de O’Higgins: “Ellos argumentaron algo que se argumenta cuando no se tienen los fundamentos necesarios, problemas técnicos“. 

Pese a la polémica ya está confirmado el horario para las 18:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente y habrá un aforo de 11 mil hinchas de O’Higgins. Mientras que habrá un sector de 1.500 entradas para los fanáticos de Coquimbo Unido. 

