Carlos Lampe no juzga a Eduardo Vargas, pero le manda un mensaje en el que asegura que él hubiese actuado distinto. Edu le marcó en la derrota de Chile contra Bolivia con el arquero recién lesionado.

El arquero de la selección de Bolivia, Carlos Lampe, se mantiene internado en una clínica de Santiago, tras romperse el tendón de Aquiles en la derrota de la selección chilena contra La Verde, por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2024.

El ex meta de Huachipato salió lesionado por la grave dolencia sufrida justo antes del empate parcial de Eduardo Vargas, quien aprovechó la caída del arquero para marcar un bullado y polémico tanto. Lampe se había cortado el tendón.

Ya había hablado, pero en conversación con el diario argentino Olé, Lampe aseguró que, de haber sido el arquero chileno el lesionado y un compañero suyo el que quedaba a tiro de gol, habría recomendado tirar el balón fuera de la cancha y no marcar.

“Si es un compañero mío (hubiese sido Eduardo Vargas), prefiero que la tire afuera porque no corresponde la jugada”, dijo tajante Carlos Lampe.

“Si no hacía el gol lo criticaban”

De todas formas, el meta se lo toma por el lado amable y no cuestiona el accionar del delantero chileno: “no le reprocho nada porque imagínate que no haga el gol… iba a tener muchas críticas. Ellos sentían la presión del partido, por más que no haya estado a full el estadio, se sentía la presión, por los resultados anteriores”.

Eso sí expone que “yo sé que él se dio cuenta que me había pasado algo grave. Yo estoy por dar un pase, me caigo y levanto la mano, es notorio. Un jugador sabe cuándo un colega se lesiona grave dentro de la cancha. Y yo sabía que me rompí el tendón de Aquiles”.

Bolivia le reclamó el gol a Edu Vargas.

Lampe revela que “Vargas no me llamó ni me envió un mensaje. Pero tampoco es que él me haya lesionado, me lo hice solo. Sucedió tal cual como lo vieron”.

Por último, el arquero boliviano confirma que seguirá internado al menos unos días más en Chile, lamentando la lesión, pero saboreando el vital triunfo de La Verde: “todavía no sé cuándo voy a volver a Bolivia, quizá me quede un par de día más para que me revise el doctor y después regrese”.