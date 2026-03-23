Colo Colo se estrenó con dudas en la Copa de la Liga, porque apenas empató en el estadio Monumental ante Coquimbo Unido por 1-1, en un partido que bien pudo perder por el Grupo A.

Los Piratas se crearon las mejores ocasiones de gol e incluso tuvieron un penal que falló Alejandro Azócar, además, Fernando de Paul fue la gran figura del Cacique conteniendo al menos cuatro ocasiones claras.

El entrenador de Colo Colo, Fernando de Paul, decidió darle la opción a varios jugadores que no vienen participando, como el fichaje Javier Méndez, a quien le costó jugador como stopper por el sector derecho.

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Pato Yáñez criticó el nivel de Javier Méndez en Colo Colo

El rendimiento del defensa central uruguayo fue analizado por Patricio Yáñez, quien en su comentario en radio Agricultura no quedó conforme con el rendimiento del jugador.

“Cambió jugadores (Ortiz), quiso ver a jugadores que no vienen jugando, como es el caso de Javier Méndez, que para mí no está en condiciones de enfrentar una titularidad, lo digo por lo que vi el otro día”, comentó.

Javier Méndez jugó todo el partido en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

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Colo Colo volverá a la cancha este mismo martes, cuando se mida ante Deportes Concepción por la segunda fecha del Grupo A de la Copa de la Liga, con la obligación de ganar para seguir con chances de clasificar.

En síntesis

Colo Colo empató 1-1 contra Coquimbo Unido en el Grupo A de Copa de la Liga.

empató contra en el Grupo A de Copa de la Liga. El portero Fernando de Paul fue la figura tras atajar un penal a Alejandro Azócar .

fue la figura tras atajar un penal a . El uruguayo Javier Méndez debutó como titular pero fue criticado por su bajo rendimiento defensivo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Concepción por la Copa de la Liga?

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga se jugará este martes 24 de febrero, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Ester Roa Rebolledo.

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