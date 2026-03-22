Colo Colo se estrenó este sábado en la Copa de la Liga y no lo pudo hacer con una victoria, porque se debió conformar con un empate ante Coquimbo Unido en el estadio Monumental.

Los albos siguen sin jugar bien y aquello quedó demostrado en el 1-1 ante los Piratas, donde la figura de la cancha terminó siendo el arquero Fernando de Paul, que al menos contuvo cuatro situaciones claras de gol.

Tras el partido habló el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, quien fue consultado sobre la importancia que tienen los juveniles en la Copa de la Liga y le dio valor a un debutante.

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Fernando Ortiz tiene sus fichas en Vicente Martínez en Colo Colo

Tano Ortiz le dio la opción de debutar en un partido oficial de Colo Colo a Vicente Martínez, volante ofensivo que ingresó a los 79 minutos en reemplazadoo de Claudio Aquino.

“Me hubiese gustado que hubiera entrado en otra situación, donde él pueda tener esa libertad sin preocupación por el resultado”, dijo el estratega albo sobre el debutante futbolista.

Vicente Martínez (número 32) ingresó en los minutos finales ante Coquimbo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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“A veces el fútbol te da las oportunidades y hay que saberlas aprovechar. El Vichito tiene grande condiciones para poder jugar en la primera división de Colo Colo”, agregó.

Por último, Fernando Ortiz adelantó que Vicente Martínez entrará en la nómina de Colo Colo para la visita de este martes ante Deportes Concepción por la Copa de la Liga.

“Seguramente el día martes va estar convocado de nuevo y ya pensar el día de mañana si va iniciar o va estar en el banco de suplentes“, cerró Ortiz.

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En síntesis

Colo Colo empató 1-1 contra Coquimbo Unido en el Estadio Monumental por la Copa.

empató contra en el Estadio Monumental por la Copa. El entrenador Fernando Ortiz hizo debutar al volante Vicente Martínez a los 79 minutos.

hizo debutar al volante a los 79 minutos. Vicente Martínez fue ratificado en la nómina para el partido del martes ante Deportes Concepción.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Concepción por la Copa de la Liga?

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga se jugará este martes 24 de febrero, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Ester Roa Rebolledo.