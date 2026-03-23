Colo Colo tuvo su última práctica antes de volver a la acción en la Copa de la Liga. El Cacique visita a Deportes Concepción en un partido en el que tendrá una inesperada sorpresa: Maximiliano Romero irá a la banca.

El delantero, que había sentado a Javier Correa a punta de goles, no fue parte de la formación titular del Eterno Campeón y los hinchas se preocuparon. Con el otro 9 lesionado, lo peor que les podría pasar es perder a otro, aunque por eso no hay que preocuparse.

Y es que este lunes se conoció que la ausencia del goleador no se debe a ningún problema físico ni mucho menos. De hecho, es netamente decisión técnica de Fernando Ortiz el que comience en el banquillo.

No hay lesión: Maxi Romero fuera de la formación titular de Colo Colo

Sorpresa ha causado en Colo Colo la noticia de que Maximiliano Romero pierde la titularidad. El delantero venía firme como el referente de ataque del Cacique, pero contra Deportes Concepción deberá esperar en la banca para poder sumar minutos.

Maximiliano Romero no irá como titular en Colo Colo porque Fernando Ortiz así lo quiere. Foto: Photosport.

Yastin Cuevas es el elegido para anotar los goles albos contra el León de Collao y muchos pensaban que era por una lesión. Sin embargo, lo cierto es que no es así y fue Fernando Ortiz quien optó por sentarlo.

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El periodista Christopher Brandt reveló en Sportscenter de ESPN que Maximiliano Romero no tuvo problemas en el entrenamiento de este lunes e incluso estuvo con el plantel junto a otros cortados como Erick Wiemberg, que tampoco irá desde el arranque.

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“Netamente una decisión técnica“, explicó el reportero albo ante la consulta sobre la ausencia del delantero. “Estuvo entrenando con sus compañeros“, enfatizó.

Habrá que esperar para ver si es que Fernando Ortiz lo mantendrá sentado para ver a Yastin Cuevas o si le da minutos. Esto, considerando que serán ellos dos los que peleen por el puesto mientras Javier Correa siga al margen por lesión.

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Colo Colo dejará en la banca a Maximiliano Romero con la idea de ver otras opciones. El Cacique espera que la movida le dé resultados y así pueda sumar de a tres contra Deportes Concepción.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Con Maximiliano Romero en la banca, Colo Colo está listo para ir a buscar el triunfo en la Copa de la Liga. Este sábado 28 de marzo el Cacique visita a Deportes Concepción desde las 20:30 horas.

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En resumen, Colo Colo y Maximiliano Romero…

Decisión técnica, no lesión: Se confirmó que la ausencia de Maximiliano Romero en el once titular para enfrentar a Deportes Concepción no se debe a problemas físicos. Según informó Christopher Brandt (ESPN), el delantero entrenó con normalidad este lunes y su suplencia responde exclusivamente a una planificación táctica de Fernando Ortiz .

Se confirmó que la ausencia de Maximiliano Romero en el once titular para enfrentar a Deportes Concepción no se debe a problemas físicos. Según informó Christopher Brandt (ESPN), el delantero entrenó con normalidad este lunes y su suplencia responde exclusivamente a una . Oportunidad para la cantera: Ante la rotación del “Tigre” Romero y la lesión ya conocida de Javier Correa, el juvenil Yastin Cuevas será el encargado de liderar el ataque albo ante el “León de Collao”. El canterano asume la responsabilidad de demostrar que puede ser la variante de gol mientras los referentes de área recuperan su lugar o físico.

Ante la rotación del “Tigre” Romero y la lesión ya conocida de Javier Correa, el juvenil será el encargado de liderar el ataque albo ante el “León de Collao”. El canterano asume la responsabilidad de demostrar que puede ser la variante de gol mientras los referentes de área recuperan su lugar o físico. Rotación profunda en el plantel: Romero no es el único nombre de peso que esperará en el banquillo; otros jugadores como Erick Wiemberg también fueron relegados a la suplencia. Ortiz busca probar nuevas variantes en la Copa de la Liga, aprovechando este torneo para evaluar el rendimiento de quienes no han sumado tantos minutos en la Liga de Primera.

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