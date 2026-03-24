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Copa de la Liga

Concepción vs Colo Colo – Minuto a minuto, resultado y dónde ver partido por Copa de la Liga

El Cacique sale a buscar su primer triunfo en el torneo ante un León de Collao que necesita sumar confianza. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

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Colo Colo se enfrenta a Deportes Concepción en la Copa de la Liga.
© PhotosportColo Colo se enfrenta a Deportes Concepción en la Copa de la Liga.

Colo Colo necesita dejar atrás las dudas que mostró en su debut y sale a buscar su primer triunfo en la Copa de la Liga. Este martes 24 de marzo desde las 20:30 horas el Cacique visita a Deportes Concepción en la segunda fecha de la fase de grupos.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz viene de igualar 1 a 1 frente a Coquimbo Unido. Es por ello que ahora, ante los pupilos de Walter Lemma, el Eterno Campeón intentará dar el golpe que les permita pelear el liderato.

Revisa las formaciones y sigue el relato del D. Concepción vs Colo Colo

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¡TODO LISTO EN EL ESTER ROA REBOLLEDO!

En un gran ambiente en el sur del país, Concepción y Colo Colo terminan su calentamiento. ¡Se viene un partidazo!

LA SORPRESA DE LA JORNADA

Yastin Cuevas será titular en Colo Colo. El juvenil deja en la banca a Maximiliano Romero para pelear por el puesto. ¿Cómo crees que le irá? Esto dijo en la previa.

¡ONCENA DE CONCEPCIÓN!

El León de Collao también tiene equipo definido:

¡FORMACIÓN DE COLO COLO!

Así va el Cacique esta noche:

CONCEPCIÓN NO ESTÁ MUCHO MEJOR

El León de Collao también igualó en su estreno en la Copa de la Liga. El 2 a 2 ante Huachipato los deja obligados a sumar de a tres para no ceder más terreno.

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UN COLO COLO CON DUDAS

En su debut en la Copa de la Liga, el Cacique sufrió un empate 1 a 1 ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. Esto le mete presión desde ya en el torneo, ya que sólo clasifica el líder del grupo a las semifinales.

¿DÓNDE VER EL PARTIDO DE CONCEPCIÓN Y COLO COLO?

El encuentro entre el León de Collao y el Cacique será transmitido en TV por TNT Sports Premium y online a través de HBO Max.

TNT Sports Premium:

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)

¡COLO COLO Y CONCEPCIÓN PROMETEN UN PARTIDAZO!

¡Muy buenas tardes, redgoleros y redgoleras! Nos volvemos a encontrar para traerte todos los detalles de la visita del Cacique al León de Collao por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

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