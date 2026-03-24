Concepción vs Colo Colo – Minuto a minuto, resultado y dónde ver partido por Copa de la Liga

Colo Colo necesita dejar atrás las dudas que mostró en su debut y sale a buscar su primer triunfo en la Copa de la Liga. Este martes 24 de marzo desde las 20:30 horas el Cacique visita a Deportes Concepción en la segunda fecha de la fase de grupos.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz viene de igualar 1 a 1 frente a Coquimbo Unido. Es por ello que ahora, ante los pupilos de Walter Lemma, el Eterno Campeón intentará dar el golpe que les permita pelear el liderato.

Revisa las formaciones y sigue el relato del D. Concepción vs Colo Colo