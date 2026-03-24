Colo Colo

Colo Colo vs. Deportes Concepción: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Copa de la Liga

El Cacique va por un triunfo en la segunda fecha de la Copa de la Liga, esta vez frente a los Lilas.

Por Franccesca Arnechino

Albos y Lilas se enfrentarán en la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026.
Este martes Colo Colo, con su main sponsor Jugabet, visitará a Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga. El equipo de Fernando Ortiz irá por su primer triunfo tras ceder puntos en casa ante Coquimbo Unido.

El historial reciente favorece al Cacique, que suma dos victorias, dos empates y una derrota en los últimos cinco duelos ante los lilas, aunque no se enfrentan desde 2015. Los albos llegan en buen momento liderando la Liga de Primera y arrastran una racha invicta, en un presente que buscarán ratificar en este torneo.

Por lo mismo ante el León de Collao asoma como favorito en las apuestas de Jugabet. Con la mega cuota, el triunfo albo paga 1.85, por lo que si juegas 10 mil pesos ganas 18.500. El empate tiene un factor de 3.68 y la victoria del local 4.49.

Colo Colo vs. Deportes Concepción: Hora y dónde ver

Colo Colo vs. Deportes Concepción juegan este martes 24 de marzo, desde las 20:30 hrs. en el Ester Roa de Concepción, por la fecha 2 de la Copa de La Liga.

El partido entre Albos y El León de Collao, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)
Publicidad
Probable formación Colo Colo vs. Deportes Concepción

La oncena titular de los albos sería con Fernando De PaulJeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Cristián Riquelme; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez (Vicente Martínez); Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Claudio Aquino.

Fixture Colo Colo Copa de La Liga 2026

Fecha Partido Día y Hora Estadio
1 Colo Colo vs. Coquimbo Unido Sábado 21 de marzo, 18:00 Estadio Monumental
2 Deportes Concepción vs. Colo Colo Martes 24 de marzo, 20:30 Estadio Ester Roa
3 Colo Colo vs. Huachipato Miércoles 1 de abril, 18:00 Estadio Monumental
Publicidad
