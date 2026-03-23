Un nuevo golpe a la pirateria se vivió en los últimos días. Esta vez incluye a Colo Colo y la sociedad anónima que administra al club, Blanco y Negro, quienes presentaron varias querellas tras detectar camisetas adulteradas del Cacique en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego de una alerta del Departamento de Fiscalización de la Aduana Metropolitana.

ver también Golpe a la piratería: Carabineros decomisa un centenar de camisetas falsas de Coquimbo Unido

Según detalla el medio The Clinic, todo ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando María José Rodríguez, jefa de dicha unidad, informó al club sobre el ingreso de cinco camisetas falsificadas a bodegas del terminal aéreo. A raíz de esto, se presentó una querella contra Leonardo Paredes Rodríguez.

La demanda presentada por Blanco y Negro

Desde la concesionaria que administra a Colo Colo enfatizan que la marca del club está debidamente registrada para la comercialización de ropa deportiva, con protección vigente hasta 2033. Además, su explotación está licenciada a terceros, quienes pagan royalty por su uso, por lo que la venta de productos falsos impacta directamente en sus ingresos.

En la acción judicial también se advierte sobre el creciente fenómeno de la falsificación, indicando que: “Atraen a consumidores por sus menores precios y calidad inferior, perjudicando el prestigio de la marca”.

Pero no es el único caso. En paralelo, se interpuso otra querella contra Fabián Lagos, luego de que se detectaran nueve camisetas falsificadas adicionales en el mismo aeropuerto, también tras fiscalizaciones de Aduanas.

Aduana y Colo Colo trabajan constantemente en la prohibición de ingreso de camisetas y productos falsificados. (Foto: Imagen de Aduana, mayo 2025)

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Entre las diligencias solicitadas por Blanco y Negro se encuentran la toma de declaraciones a los imputados y la realización de peritajes por parte del Laboratorio de Criminalística de la PDI, con el objetivo de confirmar la falsificación de los productos incautados.

Asimismo, el club pidió mantener las medidas de retención y suspensión de despacho de las mercaderías, además de su eventual destrucción.

Esta situación mantiene en alerta permanente a Blanco y Negro, debido al alto flujo de productos falsificados que circulan tanto en terminales como en aeropuertos del país.

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En resumen