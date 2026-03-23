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U. de Chile

¿Va por TNT? El canal que transmite a U. de Chile vs. Unión La Calera por la Copa de la Liga

Los azules jugarán nuevamente en el Estadio Nacional en la segunda fecha de la Copa de la Liga 2026.

Por Franccesca Arnechino

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Los universitarios integran el Grupo D junto a Audax Italiano, Unión La Calera y Deportes La Serena.
© PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORTLos universitarios integran el Grupo D junto a Audax Italiano, Unión La Calera y Deportes La Serena.

Universidad de Chile arrancó su participación en la Copa de la Liga con un empate 2-2 frente a Deportes La Serenaen un partido que marcó el puntapié inicial del nuevo torneo del fútbol chileno, que llega en un momento clave para los azules.

En la previa del duelo se confirmó la llegada de Fernando Gago como nuevo entrenador, quien tomó el mando tras la salida de Francisco Meneghini luego de un inicio de temporada complicado.

U. de Chile vs. Unión La Calera: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. La Calera juegan este martes 24 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la fecha 2 de la Copa de La Liga.

El partido entre Azules y Acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 36 (HD)
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Fixture de U. de Chile en la Copa de La Liga 2026

La Copa de la Liga se disputará entre el viernes 20 y el miércoles 1 de abril y esta es la programación de los azules.

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📅 Fecha ⚽ Partido ⏰ Día y Hora 🏟️ Estadio
1 Universidad de Chile vs. D. La Serena Viernes 20 de marzo, 18:00 Estadio Nacional Julio Martínez
2 Universidad de Chile vs. Unión La Calera Martes 24 de marzo, 18:00 Estadio Nacional Julio Martínez
3 Audax Italiano vs. Universidad de Chile Martes 31 de marzo, 18:00 Estadio Bicentenario de La Florida
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