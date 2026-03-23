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Copa de la Liga 2026

Programación Fecha 2 Copa de la Liga 2026: Agenda de partidos y horarios

El campeón logrará la clasificación a Copa Libertadores 2027 como Chile 3 y será parte de la Supercopa del próximo año.

Por Franccesca Arnechino

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Copa de la Liga 2026.
© Imagen creada con IA.Copa de la Liga 2026.

La Copa de la Liga es el nuevo torneo de la ANFP, que reúne a los 16 equipos de Primera División en cuatro grupos y se disputará en tres fechas, desde el 20 de marzo hasta el 1 de abril. El campeón se llevará el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027 y un lugar en la Supercopa.

Universidad Católica arrancó con triunfo sobre la U. de Concepción y lidera el Grupo B. El Campanil quedó colista, mientras Cobresal y Ñublense suman uno. En el Grupo C, O’Higgins y Limache igualaron, y Palestino enfrenta a Everton para cerrar la fecha.

En el Grupo A, Colo Colo empató con Coquimbo y todos tienen un punto tras la igualdad entre Huachipato y Concepción. En el Grupo D, Audax es el único líder tras vencer a La Calera, mientras la U empató con La Serena.

Programación Fecha 2 Copa de la Liga 2026

Martes 24 de marzo
18:00 Universidad de Chile vs. Unión La Calera Estadio Nacional
20:30 Deportes Concepción vs. Colo Colo Estadio Alcaldesa Ester Roa
Miércoles 25 de marzo
18:00 Ñublense vs. Universidad Católica Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
18:00 Huachipato vs. Coquimbo Unido Estadio Huachipato
20:30 Audax Italiano vs. Deportes La Serena Estadio Bicentenario de La Florida
Jueves 26 de marzo
18:00 Deportes Limache vs. Palestino Estadio Municipal Lucio Fariña
20:30 Universidad de Concepción vs. Cobresal Estadio Alcaldesa Ester Roa
20:30 Everton vs. O’Higgins Estadio Sausalito
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¿Dónde ver por TV y online la nueva Copa de la Liga de la ANFP?

Al igual que las otras competiciones de la ANFP, como la Supercopa, Primera División, Primera B y Copa Chile, este nuevo torneo será transmitido por las pantallas de TNT Sports en TV. Además, podrás verlo en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Grupos Copa de la Liga 2026

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
Coquimbo Unido Universidad Católica O’Higgins U. de Chile
Colo Colo Cobresal Palestino Audax Italiano
Huachipato Ñublense Deportes Limache Unión La Calera
Deportes Concepción U. de Concepción Everton Deportes La Serena
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