La Copa de la Liga es el nuevo torneo de la ANFP, que reúne a los 16 equipos de Primera División en cuatro grupos y se disputará en tres fechas, desde el 20 de marzo hasta el 1 de abril. El campeón se llevará el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027 y un lugar en la Supercopa.
Universidad Católica arrancó con triunfo sobre la U. de Concepción y lidera el Grupo B. El Campanil quedó colista, mientras Cobresal y Ñublense suman uno. En el Grupo C, O’Higgins y Limache igualaron, y Palestino enfrenta a Everton para cerrar la fecha.
En el Grupo A, Colo Colo empató con Coquimbo y todos tienen un punto tras la igualdad entre Huachipato y Concepción. En el Grupo D, Audax es el único líder tras vencer a La Calera, mientras la U empató con La Serena.
Programación Fecha 2 Copa de la Liga 2026
|18:00
|Universidad de Chile vs. Unión La Calera
|Estadio Nacional
|20:30
|Deportes Concepción vs. Colo Colo
|Estadio Alcaldesa Ester Roa
|18:00
|Ñublense vs. Universidad Católica
|Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún
|18:00
|Huachipato vs. Coquimbo Unido
|Estadio Huachipato
|20:30
|Audax Italiano vs. Deportes La Serena
|Estadio Bicentenario de La Florida
|18:00
|Deportes Limache vs. Palestino
|Estadio Municipal Lucio Fariña
|20:30
|Universidad de Concepción vs. Cobresal
|Estadio Alcaldesa Ester Roa
|20:30
|Everton vs. O’Higgins
|Estadio Sausalito
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Al igual que las otras competiciones de la ANFP, como la Supercopa, Primera División, Primera B y Copa Chile, este nuevo torneo será transmitido por las pantallas de TNT Sports en TV. Además, podrás verlo en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO Max.
Grupos Copa de la Liga 2026
|Grupo A
|Grupo B
|Grupo C
|Grupo D
|Coquimbo Unido
|Universidad Católica
|O’Higgins
|U. de Chile
|Colo Colo
|Cobresal
|Palestino
|Audax Italiano
|Huachipato
|Ñublense
|Deportes Limache
|Unión La Calera
|Deportes Concepción
|U. de Concepción
|Everton
|Deportes La Serena