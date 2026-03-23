Este martes Colo Colo visitará a Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga. El equipo de Fernando Ortiz irá por su primer triunfo tras ceder puntos en casa ante Coquimbo Unido.
El historial reciente favorece al Cacique, que suma dos victorias, dos empates y una derrota en los últimos cinco duelos ante los lilas, aunque no se enfrentan desde 2015. Los albos llegan en buen momento liderando la Liga de Primera y arrastran una racha invicta, un presente que buscarán ratificar en este torneo.
¿Dónde ver Colo Colo vs. Deportes Concepción EN VIVO?
Colo Colo vs. Deportes Concepción juegan este martes 24 de marzo, desde las 20:30 hrs. en el Ester Roa de Concepción, por la fecha 2 de la Copa de La Liga.
El partido entre Albos y El León de Collao, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 36 (HD)
Matias Fernandez marcó el gol de Colo Colo en el 1-1 ante Coquimbo Unido – Photosport
Fixture Colo Colo en la Copa de La Liga 2026
|Fecha
|Partido
|Día y Hora
|Estadio
|1
|Colo Colo vs. Coquimbo Unido
|Sábado 21 de marzo, 18:00
|Estadio Monumental
|2
|Deportes Concepción vs. Colo Colo
|Martes 24 de marzo, 20:30
|Estadio Ester Roa
|3
|Colo Colo vs. Huachipato
|Miércoles 1 de abril, 18:00
|Estadio Monumental