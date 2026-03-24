Colo Colo vive un buen presente en la Liga de Primera como líder del torneo, mientras ahora prepara la Copa de la Liga. El Cacique choca hoy ante Deportes Concepción, donde no puede resignar más puntos para pelear la clasificación (avanza solo el primero del grupo).

Ahí, Fernando Ortiz moverá el tablero y prepara una formación ultra ofensiva. Una de las novedades será el ingreso de Yastin Cuevas, uno de los grandes proyectos en ofensiva del club.

Cuevas ya dio que hablar en el inicio de la Liga de Primera, cuando se vistió de salvador y anotó un gol en el triunfo ante Everton. Eso sí, en los últimos partidos había perdido terreno, siendo Maxi Romero el titular indiscutido.

Yastin Cuevas avisa en Colo Colo

Yastin Cuevas habló en la previa del partido del partido ante Deportes Concepción, por la Copa de la Liga. Con breve frase, dejó en claro que no dejará pasar la oportunidad de seguir como titular tras ser considerado como el “9” esta noche.

Yastin Cuevas dice estar listo para el desafío /Photosport

“Llevo harto (en el plantel) así que me siento muy bien. Preparado”, dijo a Cooperativa. Cuevas es una de las grandes novedades en la formación para buscar el triunfo en el Ester Roa.

Publicidad

Publicidad

El delantero de 17 años sumó acción por última vez en el Superclásico perdido ante U de Chile, jugando 11 minutos. Destaca su asistencia en el agónico gol ante Unión La Calera y el tanto en el triunfo ante Everton.

ver también Se suma joya de 16 años: Fernando Ortiz sorprende con citados de Colo Colo para fecha 2 de la Copa de la Liga

Además de Cuevas, Fernando Ortiz apostó por Leandro Hernández en ofensiva, en un XI cargado a la cantera en el ataque. Colo Colo y Deportes Concepción tienen un punto en su grupo, los mismos que Huachipato y Coquimbo Unido.