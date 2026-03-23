Colo Colo ya viajó este lunes rumbo al sur de Chile para disputar la fecha 2 de la Copa de la Liga. El Cacique se enfrentará a Deportes Concepción este martes 24 de marzo en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

El tema es que Fernando Ortiz enfrenta varias bajas para el duelo ante el “León de Collao”. Arturo Vidal, Javier Correa, Diego Ulloa, y Gabriel Maureira son parte de las ausencias que debe suplir el “Tano”.

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Por lo mismo, sorprendió con la convocatoria para este martes. En la lista de citados aparecen los retornos de Joaquín Sosa y Francisco Marchant. Además se repiten nombres como Eduardo Villanueva y Cristian Riquelme.

A los que se suman los ya habituales Fernando De Paul, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Maximiliano Romero, Leandro Hernández y Claudio Aquino.

Los citados de Colo Colo ante Concepción

La joya de 16 años que citó Fernando Ortiz

Pero en la convocatoria asoman dos nombres que vienen a confirmar la propuesta de Fernando Ortiz con la cantera de Colo Colo. El trasandino ya había avisado que le iba a dar espacio a los canteranos y hoy cumple con su palabra.

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Rodrigo Catalán podría sumar minutos ante Concepción.

“No importa las edades. He visto jóvenes de 16 años con capacidades y si me cumplen, los voy a poner. Si el joven hace las cosas que pretendo en la cancha, la edad no va a ser impedimento”, enfatizó en su llegada al Monumental.

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Lo que ya se concretó en la citación ante Deportes Concepción. Es que con 16 años ya se suma al primer equipo Rodrigo Catalán. El volante ya realizó parte de la pretemporada y es la principal sorpresa de cara al duelo del martes.

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Cabe consignar que ante Coquimbo Unido ya debutó Vicente Martínez. El volante de 17 años incluso podría ser la gran sorpresa desde el arranque ante los lilas.

En resumen:

El técnico Fernando Ortiz convocó al volante de 16 años, Rodrigo Catalán, para enfrentar a Deportes Concepción.

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Colo Colo registra las bajas de Arturo Vidal, Javier Correa, Diego Ulloa y Gabriel Maureira.

El encuentro por la fecha 2 de la Copa de la Liga se disputará este 24 de marzo.