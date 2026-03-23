Matías Fernández Cordero tuvo una chance para celebrar en Colo Colo y convirtió un gol gracias a un venenoso centro de Leandro Hernández. El carrilero derecho picó justo a tiempo para vulnerar el fuera de juego. Y con un cabezazo con pique a tierra venció al portero Gonzalo Flores.

Fue el 1-0 parcial del Cacique, aunque los Piratas encontraron el 1-1. Incluso Alejandro Azócar pudo anotar un doblete, pero mandó afuera un lanzamiento penal a muy poco del pitazo final. A poco de abordar el vuelo rumbo a Concepción, Fernández Cordero concedió una entrevista.

“Estuve un tiempo enfermo. Me había costado volver a los entrenamientos. Me siento bien y espero poder jugar un poquito más. Sin jugar la confianza baja un poquito”, describió el carrilero en Cooperativa Deportes, donde evidenció el golpe de ánimo que significó haber anotado en el estadio Monumental.

Matías Fernández saluda a Fernando Ortiz tras salir reemplazado. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Tal como esclareció el tierno abrazo entre el ex jugador de Independiente del Valle y Fernando Ortiz, quien ha preferido a Jeyson Rojas en la gran parte de lo transcurrido en la Liga de Primera. “Espero que esto me sirva para ganarme el puesto. Está siendo una competencia linda y espero tener más minutos”, aseguró Fernández Cordero.

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El ambicioso mensaje de Matías Fernández tras su primer gol en Colo Colo: “Ganar todos los…”

Matías Fernández disputó 57 minutos en el partido donde celebró su primer gol en Colo Colo. Le dejó su lugar a Jeyson Rojas, aunque con el duelo ante Deportes Concepción en el horizonte. Un partido que se disputará este martes 24 de marzo en el estadio Ester Roa Rebolledo.

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A pesar del empate, Fernández Cordero sabe de las obligaciones que tiene el Cacique. “Tenemos que ganar, somos Colo Colo y tenemos que ganar todos los campeonatos”, sentenció el ex carrilero de Unión La Calera, siempre en esa conversación con Cooperativa Deportes.

Matías Fernández Cordero celebró con el Tano Ortiz su primer gol en el Cacique.

Para la visita ante el León de Collao, la baja de Arturo Vidal provocará un movimiento en la pizarra de Tano Ortiz: habrá una defensa de cuatro jugadores y Rojas será el marcador de punta derecho. También se vislumbra el retorno del uruguayo Joaquín Sosa, quien no estuvo ante el Barbón por una lesión ocurrida ante Huachipato.

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