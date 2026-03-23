Cortados de inmediato: la drástica decisión de Fernando Ortiz con 2 fichajes de Colo Colo

Colo Colo tiene su segundo desafío en la Copa de la Liga este martes, cuando visite a Deportes Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo con la presión de quedarse con la victoria.

Los albos saldrán presionados a la cancha de Collao, puesto que apenas empataron 1-1 en el debut del certamen con Coquimbo Unido y como clasifica un solo equipo por grupo, requieren de la victoria.

Para el partido ante los lilas el entrenador Fernando Ortiz definió el once titular y planea hacer varios cambios, en relación al equipo que puso de la partida el sábado ante los Piratas en el Monumental.

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Matías Fernández y Javier Méndez pierden piso en Colo Colo

El Tano Ortiz decidió darle minutos a dos cuestionados fichajes albos ante Coquimbo, porque jugaron de la partida el lateral derecho Matías Fernández y el defensa central uruguayo Javier Méndez, quienes reprobaron.

El ex Independiente del Valle, pese a anotar de cabeza el único gol de Colo Colo ante los coquimbanos, no cumplió y fue reemplazado en los 57 minutos por Jeyson Rojas.

El charrúa, en tanto, jugó todo el encuentro en la fecha inicial de la Copa de la Liga, sin embargo, su rendimiento tampoco fue el óptimo, es más, el gol de Coquimbo salió por su sector.

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Javier Méndez sale de la titularidad en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Como no rindieron un buen examen, Fernando Ortiz decide sacar a Fernández y Méndez del equipo titular ante Concepción, para dar paso a Jeyson Rojas y Jonathan Villagra, respectivamente.

De esta forma, la posible formación de Colo Colo ante los lilas será con Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Cristián Riquelme; Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Felipe Méndez (Vicente Martínez); Claudio Aquino, Leandro Hernández; y Yastin Cuevas.

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En síntesis

Fernando Ortiz sacó de la titularidad a Matías Fernández y Javier Méndez tras su bajo rendimiento.

sacó de la titularidad a y tras su bajo rendimiento. El defensa Jonathan Villagra ingresará al once inicial de Colo Colo frente a Deportes Concepción .

ingresará al once inicial de frente a . El partido de la Copa de la Liga se disputará en el estadio Ester Roa Rebolledo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Concepción por la Copa de la Liga?

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga se jugará este martes 24 de febrero, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Ester Roa Rebolledo.