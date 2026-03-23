La Copa de la Liga empezó con todo el pasado fin de semana y la segunda fecha está a la vuelta de la esquina, porque el torneo no descansa este martes empiezan los encuentros con Colo Colo como protagonista.

Los albos vienen de empatar en el Monumental por 1-1 ante Coquimbo Unido y este martes se verán las caras con Deportes Concepción, en el estadio Ester Roa Rebolledo.

En los penquistas debutó el entrenador argentino Walter Lemma, quien dirigió en el empate 2-2 ante Huachipato y anticipa el partido con Colo Colo, equipo al que conoce desde adentro porque fue ayudante de Gustavo Quinteros en Macul.

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Walter Lemma anticipa el partido de Concepción vs Colo Colo

Walter Lemma fue consultado por el Cacique, recordando su paso por el estadio Monumental, sin embargo, señaló que respeta al equipo de Fernando Ortiz pero va por la victoria.

“Lo conozco bien, es un club que generalmente compite a alto nivel, tiene buenas individualidades y vamos a tratar de contrarrestarlo, buscar sus debilidades para atacarlo”, dijo el transandino.

Colo Colo va por su primera victoria en la Copa de la Liga. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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“Siempre con respeto, pero hasta ahí no más, hasta donde corresponda reconocer. Después, somos profesionales y tenemos que salir a ganar el partido”, cerró Walter Lemma sobre Colo Colo.

El Grupo A de la Copa de la Liga está muy apretado, porque Colo Colo, Deportes Concepción, Coquimbo Unido y Huachipato suman un punto tras la primera jornada.

En síntesis

Colo Colo enfrentará a Deportes Concepción este martes en el estadio Ester Roa Rebolledo .

enfrentará a este martes en el estadio . El entrenador Walter Lemma debutó en el banco penquista con un empate 2-2 ante Huachipato.

debutó en el banco penquista con un empate ante Huachipato. Los cuatro equipos del Grupo A sumaron exactamente un punto tras la primera jornada.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Concepción por la Copa de la Liga?

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga se jugará este martes 24 de febrero, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Ester Roa Rebolledo.