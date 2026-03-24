Con una gran sorpresa: la formación ultra ofensiva de Colo Colo ante Deportes Concepción

Colo Colo tiene un partido clave este martes por la Copa de la Liga ante Deportes Concepción, porque visita al cuadro Lila con la obligación de sumar su primera victoria en el torneo.

El naciente torneo chileno es muy exigente, puesto que solamente los ganadores de las cuatro zonas clasificarán a semifinales, es por ello que los albos están apurados por lograr un triunfo.

Colo Colo ya está en Concepción para jugar este martes con el cuadro que ahora dirige Walter Lemma, y el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, tiene decidido poner un equipo muy ofensivo en Collao.

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La formación de Colo Colo vs Deportes Concepción

El Tano Ortiz tomó la decisión de parar un equipo con características más ofensivas, lo que se contrapone a lo que venía haciendo en la Liga de Primera y en el duelo del sábado ante Coquimbo Unido.

La gran sorpresa será la aparición desde el arranque del juvenil Yastin Cuevas, quien será el piloto de ataque en Colo Colo y así tendrá descanso el argentino Maximiliano Romero.

Yastin Cuevas será titular en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

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Además, la gran duda que tiene el DT albo es la presencia del joven Vicente Martínez desde el primer minuto, quien pelea por la titularidad con Felipe Méndez.

De esta forma, el once de Colo Colo será con Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Cristián Riquelme; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez (Vicente Martínez); Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Claudio Aquino.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Deportes Concepción este martes en el Estadio Collao .

enfrenta a este martes en el Estadio . El entrenador Fernando Ortiz dispondrá una formación ofensiva para buscar su primer triunfo.

dispondrá una formación ofensiva para buscar su primer triunfo. El juvenil Yastin Cuevas será el centrodelantero titular en reemplazo de Maximiliano Romero.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Concepción por la Copa de la Liga?

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga se jugará este martes 24 de febrero, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Ester Roa Rebolledo.