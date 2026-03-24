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Colo Colo

El fuerte mensaje de Claudio Bravo a Fernando Ortiz en Colo Colo: “Tiene la obligación…”

Claudio Bravo no se guardó nada sobre la responsabilidad que tiene Colo Colo, y le envió un mensaje a Fernando Ortiz y sus dirigidos.

Por Javiera García L.

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Esto dijo Claudio Bravo de Fernando Ortiz
© Photosport/ESPNEsto dijo Claudio Bravo de Fernando Ortiz

Colo Colo sigue su camino en la Copa de la Liga. Los albos se sacuden rápido del empate con Coquimbo Unido, y se preparan para visitar a Deportes Concepción este martes 24 de marzo a las 20:30 horas.

La igualdad en casa ante los piratas dejó grandes dudas. Fernando Ortiz se la jugó e hizo varios cambios para enfrentar este partido, pero no todas las modificaciones convencieron, y el resultado quedó a la vista.

Es por eso que Claudio Bravo le mandó un mensaje al entrenador del Cacique desde su tribuna en ESPN. “La obligación que tiene el club es volver a participar de un torneo internacional. Esta es la primera oportunidad que tiene”, le recordó a Fernando Ortiz.

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Claudio Bravo y la misión de Colo Colo

“Sobre las rotaciones… Siempre el equipo grande es Colo Colo, tiene la obligación de ganar partido tras partido, da lo mismo el cambio de sistema, la rotación de hombres dentro de la cancha. Siempre la responsabilidad es competir y ganar”, dijo Claudio Bravo.

Para la segunda fecha de la Copa de la Liga, el DT de los albos vuelve a hacer cambios. Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Tomás Alarcón vuelven a la alineación, y se suma la novedad de Yastin Cuevas.

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La formación de Colo Colo contra Deportes Concepción sería con Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Cristian Riquelme; Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez (Vicente Martínez); Claudio Aquino y Leandro Hernández; y Yastin Cuevas.

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