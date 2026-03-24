Colo Colo no tiene descanso y vuelve a salir a la cancha, porque este martes se mide ante Deportes Concepción por la segunda fecha del Grupo A de la Copa de la Liga.

Los albos están presionados y necesitan sumar su primera victoria en el naciente torneo, puesto que solamente los ganadores de grupo avanzan a semifinales y el Cacique viene de empatar de local ante Coquimbo Unido.

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, tiene la formación prácticamente definida y llama la atención la ausencia de un jugador que actuó mucho en 2025 y que empieza a perder terreno: el delantero Francisco Marchant.

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Francisco Marchant se queda atrás en Colo Colo

El momento que vive Marchant fue analizado por el periodista Daniel Arrieta, quien en TNT Sports indicó que el zurdo está quedando atrás en la preferencia de Ortiz.

“Jugó en la proyección, marcó dos goles, pero es verdad que ha perdido terreno”, dijo el periodista sobre la situación que atraviesa el puntero de Colo Colo.

Francisco Marchant pierde terreno en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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“En los últimos partidos con la línea de 3, jugaba Romero siempre y el segundo acompañante o era Pastrán o Hernández. Perdió terreno Marchant, también por la forma en que está jugando Colo Colo“, agregó.

Francisco Marchant tiene que levantar su nivel si quiere seguir teniendo opciones para jugar en el primer equipo de Colo Colo.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Deportes Concepción este martes por el Grupo A de Copa Liga.

enfrenta a este martes por el Grupo A de Copa Liga. El entrenador Fernando Ortiz excluyó al delantero Francisco Marchant de la formación titular definida.

excluyó al delantero de la formación titular definida. El periodista Daniel Arrieta confirmó que Marchant perdió terreno en la preferencia del técnico.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Concepción por la Copa de la Liga?

El partido entre Colo Colo y Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga se jugará este martes 24 de febrero, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Ester Roa Rebolledo.