Colo Colo no para de demostrar que quiere ganarlo todo esta temporada. El Cacique sigue firme y, además de ser líder del torneo, ahora se da el lujo de también llegar a la cima de la tabla de posiciones de la Copa de la Liga tras golear a Deportes Concepción por 1 a 3.

El cuadro dirigido por Fernando Ortiz llegaba necesitado luego del empate con Coquimbo Unido el fin de semana y roncó fuerte en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Con un Francisco Marchant intratable, el Eterno Campeón liquidó un parido que le permite celebrar.

Y es que además de ser el puntero de la Liga de Primera, ahora el Cacique logra llegar a la punta del Grupo A del nuevo certamen del fútbol chileno. Un presente que ilusiona a los hinchas con ser campeón y así volver a Copa Libertadores.

Colo Colo aplasta a Concepción y manda en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga

Colo Colo no tuvo piedad y le pasó por encima a Deportes Concepción en la Copa de la Liga. El Cacique venció por 1 a 3 en su visita al León de Collao para instalase en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo A.

Francisco Marchant dejó a Colo Colo como líder de la tabla de posiciones de la Copa de la Liga tras vencer a Concepción. Foto: Photosport.

Con goles de Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Francisco Marchant, más descuento de Fausto Grillo, el Eterno Campeón sumó tres puntos de oro para poder mandar en su lado del certamen. Esto, a la espera de lo que pase con el resto de la fecha.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo llegó a las 4 unidades y está como líder del Grupo A de la Copa de la Liga. Por ahora es el único, pero podría compartirlo si es que hay un ganador en el cruce entre Huachipato y Coquimbo Unido.

ver también Concepción vs Colo Colo – Minuto a minuto, resultado y dónde ver partido por Copa de la Liga

El que queda más complicado es Deportes Concepción, que se hunde como colista y, más allá del punto que tienen, va quedando atrás con la diferencia de gol. Es por ello que ruegan por una goleada entre Acereros y Piratas para así tener chances de acortar distancias.

Cabe destacar que el Eterno Campeón vive un tremendo 2026 después de un centenario para el olvido. Como líder de la Liga de Primera y ahora en este nuevo torneo, dejan en claro que van a pelear por ganarlo todo lo que jueguen esta temporada.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo gana, gusta, golea y es líder de la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa de la Liga. El Cacique está como puntero en ambas competencias y hunde a un Deportes Concepción que sigue sin salir a flote.

Así queda la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa de la Liga 2026

G E P GF GC DG PTS 1. Colo Colo 1 1 0 4 2 2 4 2. Huachipato 0 1 0 2 2 0 1 3. Coquimbo Unido 0 1 0 1 1 0 1 4. Deportes Concepción 0 1 1 3 5 -2 1

ver también “No va a…”: Fernando Ortiz cuenta la verdad de la lesión que baja a Arturo Vidal en Colo Colo

En resumen, la tabla de posiciones para Colo Colo y Concepción…

Liderazgo compartido en la Copa de la Liga: Tras golear 0 a 3 a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo, el “Cacique” alcanzó las 4 unidades y se instaló en la cima de la tabla de posiciones del Grupo A. Este resultado le permite mandar en su zona a la espera de lo que suceda en el duelo entre Huachipato y Coquimbo Unido.

Tras golear 0 a 3 a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo, el “Cacique” alcanzó las 4 unidades y se instaló en la cima de la tabla de posiciones del Grupo A. Este resultado le permite mandar en su zona a la espera de lo que suceda en el duelo entre Huachipato y Coquimbo Unido. Goleada y figuras del encuentro: El equipo de Fernando Ortiz liquidó el partido con anotaciones de Tomás Alarcón , Álvaro Madrid y un Francisco Marchant que se mostró intratable durante la jornada. Con este triunfo, Colo Colo logró sacudirse del empate obtenido en la fecha anterior y mejoró significativamente su diferencia de gol.

El equipo de Fernando Ortiz liquidó el partido con anotaciones de , y un que se mostró intratable durante la jornada. Con este triunfo, Colo Colo logró sacudirse del empate obtenido en la fecha anterior y mejoró significativamente su diferencia de gol. Presente ideal en la temporada 2026: El “Eterno Campeón” consolida un gran año al posicionarse como puntero tanto en la Liga de Primera como en este nuevo certamen. Tras un centenario difícil, el club ilusiona a su hinchada con pelear todos los títulos de la temporada para asegurar su regreso a la Copa Libertadores.

Publicidad