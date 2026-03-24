Colo Colo sale esta noche a disputar su segundo compromiso en la Copa de la Liga 2026. A partir de las 20:30 horas los albos visitarán a Deportes Concepción en el Estar Roa, en un duelo que deben ganar sí o sí ya que solo pudieron sumar un punto en su debut.

Para este compromiso Fernando Ortiz planea meter varios cambios respecto al equipo que viene de empatar ante Coquimbo Unido en el torneo doméstico.

Sin ir más lejos, en defensa uno que estaría perdiendo su camiseta de titular es Erick Wiemberg, quien hace unos días jugó como stopper por la izquierda. ¿El gran beneficiado? Pues Cristián Riquelme, quien entrará como lateral por esa zona en una línea de cuatro.

ver también El fuerte mensaje de Claudio Bravo a Fernando Ortiz en Colo Colo: “Tiene la obligación…”

Aplauden este cambio de Ortiz en Colo Colo

Uno que valoró este movimiento por parte de Ortiz fue Marcelo Ramírez, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports aseguró que Wiemberg está en deuda en lo que va de este 2026.

“Erick Wiemberg está muy al debe. No está mostrando ni la personalidad ni el carácter para ocupar esa zona como jugador de Colo Colo”, declaró en Rambo.

En ese sentido, el ex arquero declaró que “está muy por debajo de lo que se necesita en ese puesto un jugador de Colo Colo. No está aportando ni en la marca, recuperación o ataque”.

Publicidad

Publicidad

Erick Wiemberg perderá su puesto de titular en la visita de Colo Colo a Deportes Concepción. | Foto: Photosport.

“Me parece que está bien que aparezca como defensor Cristián Riquelme en la formación”, concluyó Ramírez.

Cabe recodar que la más probable formación de Colo Colo para esta tarde será con Fernando De Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Cristián Riquelme en defensa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez (Vicente Martínez) en el mediocampo; Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Claudio Aquino en delantera.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juega Colo Colo vs Deportes Concepción?

Albos y lilas se verán las caras hoy martes 24 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa. Este duelo será válido por la fecha 2 de la Copa de la Liga.

ver también “Estoy preparado”: juvenil estrella de Colo Colo le avisa a Ortiz para ser titular indiscutido

En síntesis