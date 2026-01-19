Un complejo momento personal vivió Nicolás Ramírez, defensa de Universidad de Chile, al sufrir un atraco muy violento por parte de una banda de delincuentes.

Luego de que se suspendiera el duelo que el cuadro azul iba a jugar contra Racing debido a la catástrofe de los incendios forestales, el plantel retornó a Santiago.

El hecho ocurrió en la comuna de Colina. Cuando el futbolista se dirigía a su domicilio, fue interceptado en la intersección que une la Ruta 5 Norte con la Autopista Nororiente.

Nicolás Ramírez fue víctima de un asalto muy violento

Nicolás Ramírez es amenazado hasta con un balazo

El teniente de Carabineros Alex Cifuentes señaló que en ese momento le hicieron una enecerrona a Ramírez. Los delincuentes descendieron de un auto color gris y lo apuntaron con armas de fuego.

Esto provocó que el defensor debiera bajar de su vehículo para entregárselo a los ladrones, que no conforme con ello ejecutaron un disparo.

Uno de ellos lo hizo al aire, según la policía para demostrar que el asunto del robo era muy serio. Tras el hecho abandonaron el lugar con el robo perpetrado.

La Sección de Investigación Policial de Carabineros encontró horas después el auto de Ramírez, el cual había sido abandonado en la comuna de Recoleta