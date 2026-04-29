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Colo Colo

En Colo Colo explican qué pasará con la localía durante la remodelación del Monumental

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se refirió a la localía de Colo Colo durante la remodelación del Monumental.

Por Javiera García L.

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Aníbal Mosa se refirió a un tema clave en la remodelación del Monumental
© PhotosportAníbal Mosa se refirió a un tema clave en la remodelación del Monumental

Colo Colo dio un paso importante en el proyecto de remodelación del Estadio Monumental. Esta semana, se oficializó la alianza con la empresa Playfly Sports para buscar el financiamiento del anhelado plan.

“Nuestro objetivo es ayudar al club a convertir al Monumental en el estadio de fútbol más moderno de Chiley en uno de los grandes escenarios del fútbol a nivel mundial“, dijeron desde la compañía estadounidense.

Con esto, se empiezan a definir también otros detalles clave de la renovación de la Ruca. Uno de ellos es la localía. En la Junta de Accionistas de Blanco y Negro, el presidente Aníbal Mosa habló de aquello ante la pregunta de un hincha.

“Hay un par de experiencias, la más cercana que nosotros visitamos fue la de River Plate. Yo diría que el 80% de su estadio lo fue reconstruyendo con su equipo jugando ahí”, comenzó diciendo el timonel albo.

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Por ejemplo, hemos hablado de decir, ‘vamos a intervenir Océano’. Bueno, se mantiene abierto Cordillera y las galerías. Después nos vamos a Cordillera, abrimos Oceáno, y así“, ejemplificó Aníbal Mosa.

“La localía es muy importante. Hemos visto que cuando uno sale del estadio, la cosa es distinta. Entonces, lo que vamos a hacer es jugar el máximo tiempo posible en nuestro estadio, si es con siete mil, 10 mil, 20 mil, da lo mismo. Hasta el último día que nos aguante vamos a jugar acá”, declaró.

Para ese momento, la principal alternativa es el Estadio Nacional. “Vamos a arrendar como lo hicimos el año pasado con Limache. Vamos a aguantar lo máximo posible para que el equipo no salga de casa”, cerró.

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