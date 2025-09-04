Universidad de Chile está viviendo jornadas claves tras presentar su defensa a la Conmebol. Los azules quieren seguir compitiendo en la Copa Sudamericana 2025, argumentando que Independiente es el gran responsable de todo el caos que se vivió en Avellaneda.

Con el correr de los días se han ido sabiendo más antecedentes de lo que fue esa terrible noche del miércoles 20 de agosto. Y es que lo que vivió en el Estadio Libertadores de América quedará en la historia del libro más triste del fútbol sudamericano.

En lo que ha sido un notable choque de versiones, ahora fueron cuatro barristas de Los de Abajo quienes soltaron detalles de lo que fue la batalla entre ambas barras en una de las tribunas del recinto.

En charla con el canal de Youtube del periodista argentino Joaco Santos, estos hinchas reafirmaron que fueron los barristas de Independiente quienes comenzaron todo. Además, dejaron en claro que hubo una nula intervención policial para detener todo.

Revelan más detalles de la batalla en Avellaneda

Uno de los barristas de la U partió diciendo que “nos habían advertido que ellos querían subir para quitarnos lienzos y que estuviéramos ‘pillos’ (…) Empezaron a lanzar piedras y nosotros devolvimos con las mismas piedras y con bolsas con agua. Ellos dijeron que era orina, pero no, era agua”.

“Vimos que empezaron a correr y pensamos que venían por nuestros lienzos, bajamos por cuatro pisos de escalera y llegamos a un primer piso y escuchamos a la policía tirar tres escopetazos”, agregó otro.

La hincada de Universidad de Chile no podrá seguir a su club en Buenos Aires por los próximos dos años. | Foto: Photosport.

Otro protagonista de los hechos aseguró que “para defendernos, sacamos platinas de las escaleras que estaban sueltas y nos armamos. Era para que supieran que estábamos armados, atentos y que íbamos a defender a nuestra gente porque somos barra brava”.

“Estábamos aguantando el portón para que la gente bajara, gente mayor, mujeres, niños, pero después ya no aguantamos, eso fue como en el minuto 20 del primer tiempo y se cayó el portón”, añadió.

Para cerrar uno de los entrevistados aseguró que “después quedamos peleando como a 5 metros de distancia, y nunca fueron más ellos o más nosotros, fue pareja la pelea, luego salimos toda la barra (…) Esa es la diferencia que tenemos como barristas, tenemos los códigos bien puestos, no le vamos a pegar una familia, a un niño. Ellos fueron contra los más débiles”.

¿Cuándo jugaría Universidad de Chile ante Alianza Lima?

En caso de ganar en este duelo en la Conmebol, la U jugará ante a Alianza Lima el 18 de septiembre a las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva, mientras que la vuelta quedó programada para el 25 de septiembre a las 19:30 horas en el recinto por definir.

