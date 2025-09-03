Universidad de Chile e Independiente están viviendo horas de alta expectación por su espera al fallo de la Conmebol. Tanto los azules como rojos realizaron sus alegatos tras todo el escándalo que se vivió en Avellaneda el pasado miércoles 20 de agosto, esperando cada uno el mejor de los escenarios para su causa.

Entre tantas versiones que han ido saliendo en las últimas horas una que llamó mucho la atención fue que la Conmebol estaría apostando por una definición en cancha. Hablamos de reanudar en un estadio neutral el segundo tiempo con el 1-1 en el marcador (2-1 a favor de la U en el global).

“Dos tiempos de 22 minutos, en Asunción sin público. El que pierda va a apelar, los tiempos son muy escasos. Esto escalaría, llegaría al TAS. LA resolución que sea deportiva, pues si juegan te obligan a jugar, no sería apelable”, detalló el periodista Danilo Díaz en ADN Radio.

La Conmebol está contra el tiempo si lo que quiere es jugar

Si el ente rector del fútbol sudamericano quiere llevar a esta idea a cabo, lo cierto es que está con el tiempo en su contra, ya que hablamos de planificar un tercer partido entre ambos elencos con todo lo que ese conlleva.

La Conmebol está con el tiempo en su contra si lo que quiere es reanudar la vuelta entre Universidad de Chile e Independiente. | Foto: Photosport.

Así las cosas, la Conmebol debe oficializar su veredicto entre hoy y mañana si lo que quiere es que se termine de jugar el encuentro de vuelta. Por el contrario, si finalmente se toma su tiempo para soltar las sanciones finales hasta el viernes o sábado, lo más seguro es que sea con un clasificado definitivo a los cuartos de final de la Sudamericana.

“La doctrina de Domínguez es que se juegue. Cuando fue la final de Madrid, lo que correspondía era que se sancionara a River y ganara Boca, pero se determinó que se jugara”, concluyó Díaz en su alocución. ¿Se mantendrá esta mentalidad?

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo encuentro de los azules será ante Colo Colo el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la Supercopa 2025.