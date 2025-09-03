La insólita reacción de Independiente sobre hinchas de la U agredidos en Argentina: “Ni se han excusado”

Universidad de Chile sigue de cerca lo que ocurre en Conmebol. Este miércoles retorno la comitiva de Azul Azul que hizo presente sus reclamos tras la cancelación del partido ante Independiente.

El duelo de revancha por Copa Sudamericana fue interrumpido por los graves hechos de violencia que se registraron en las galerías del Estadio Libertadores de América. Por lo mismo, la U hizo sus descargos entregando toda la responsabilidad al cuadro trasandino.

“Estamos en manos del tribunal y el tribunal va a decir qué es lo que se hace”, comentó Michael Clark en su retorno a Santiago. El Presidente de Azul Azul decidió mantenerse al margen sobre posibles resultados.

Aunque los rumores indican que la U será el equipo que vence a cuartos de final y deberá hacer de local en Coquimbo ante Alianza Lima.

La repudiable actitud de Independiente

Pero esto no fue todo ya que el mandamás de la concesionaria deslizó una particular contada del cuadro trasandino que desató repudio total. Es que ya se ganaron varias críticas luego de que tras la cancelación del partido, la dirigencia de Independiente viajó directamente a Conmebol.

Para peor, días más tarde se culpó a toda la parcialidad de la U que viajó hasta Argentina. Por lo que su defensa se centró en culpar al Romántico Viajero de todo lo ocurrido.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la actitud de Independiente que pese a lo registrado, en ningún momento sobre el estado de salud de los afectados ni en qué condición se encuentran.

“Todavía no nos han preguntado nunca por los hinchas ni se han excusado nunca”, sentenció Clark, dejando en claro que la postura de Independiente en está pasada.

