Sigue la polémica a poco de conocerse el veredicto final de Conmebol en relación a la situación de U de Chile e Independiente, tras los hechos de violencia sufridos en Avellaneda.

Ambos equipos hicieron sus descargos y es inminente el fallo del organismo sudamericano, el cual está bajo la lupa futbolera por sus últimas polémicas decisiones en Sudamérica.

Fue así que durante el programa Pelota Parada, el panel debatió acerca de lo que podría pasar con el equipo azul, poniendo en alerta el optimismo que había durante los días previos con una decisión favorable.

Preocupación en la U de Chile por “favores” de Conmebol

Marcelo Muñoz, periodista de TNT Sports, alertó por el caso de U de Chile e Independiente con información desde el organismo sudamericano a pocas horas del fallo final.

“Conmebol cada vez saca algo nuevo, me hace ruido, la frase ‘tener santos en la corte’ nace de allá (Argentina). Tengo información de gente que trabaja en Conmebol… “, partió diciendo el periodista.

Fue ahí que salió al baile el presidente del fútbol argentino, Chiqui Tapia. Al respecto, Muñoz recalcó que “(Alejandro) Domínguez le debe bastante a Tapia y Tapia ha hecho bastante lobby para esto, no se ha metido, pero públicamente”, enfatizó.

Por su parte, Gonzalo Jara también criticó al Rojo y Conmebol diciendo que “hay demasiados archivos de todo lo que pasó, para que sucediera eso el responsable es Independiente”.