Bastó que Michael Clark, presidente de U de Chile, pidiera que se suspenda la Supercopa si su equipo avanza en Copa Sudamericana para que el medio del fútbol chileno saliera a criticar sus dichos.

“Obligarnos a jugar una Supercopa el 14 de septiembre para que cuatro días después se juegue quizás el partido más importante de la U en el año, no tiene ningún sentido”, dijo el mandamás de Azul Azul.

Y fue un identificado con los azules, Gonzalo Jara, quien barrió con la postura bullanguera para aplazar partido con Colo Colo, pensando en que Conmebol los daría por ganadores y jugarían con Alianza Lima.

Jara le cae con todo a U de Chile y alaba al Cacique

Gonzalo Jara ocupó el espacio de Pelota Parada, en TNT Sports, para criticar con todo a Michael Clark y U de Chile por querer suspender el partido contra Colo Colo de la Supercopa.

Photosport

“Dentro de las mismas bases tienen tiempo para jugar, Colo Colo jugó el Clásico, después Junior, Coquimbo y despues Junior, y pasó (cuatro duelos en dos semanas). Lo contextualizo porque fue un Clásico del 10 de agosto (2024), se puede”, partió diciendo Jarita.

Publicidad

Publicidad

Fue ahí que el defensa que jugó en ambos equipos chilenos siguió disparando contra la U, diciendo que “¿Se le saca el Clásico y juegan contra La Serena después?”.

“Se han hecho muchas cosas para que se juegue y salga bien (la Supercopa), si nos vamos a buscar el reglamento en el cuadernito, les da el tiempo a la U de Chile”, cerró.

Publicidad