Son horas de alta expectación las que está viviendo Universidad de Chile a la espera del fallo de la Conmebol. Tanto la U como Independiente hicieron sus descargos tras todo lo vivido en Avellaneda, por lo que ahora solo queda tener paciencia con lo que se resuelva en Asunción.

Sin embargo, hay entes que ya han tomado algunas medidas para que lo ocurrido en la trágica noche del pasado miércoles 20 de agosto no vuelve a pasar.

Una de ellas vino de la mano de la APREVIDE, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de Argentina, que prohibió el ingreso de hinchas azules a los estadios de la Provincia de Buenos Aires hasta fines del 2027.

Así las cosas, la parcialidad de Universidad de Chile no podrá concurrir a ningún espectáculo deportivo, amistoso u oficial, por dos años más. Esto, sin duda que será un tema para las futuras participaciones internacionales de la U en torneos de la Conmebol.

La U reacciona al veto de sus hinchas en Buenos Aires

Esta sanción generó reacciones casi inmediatas en el bulla. Michael Clark, presidente de Azul Azul, declaró en su llegada desde Paraguay que “a mí me parece que hacer pagar a todos los hinchas de la U hasta el 2027 por las acciones que pueden haber tomado algunos pocos o algunos muchos, es un sinsentido”.

Los hinchas de Universidad de Chile no podrán ver a su equipo en partidos en Buenos Aires hasta el 2027. | Foto: Photosprot.

“Las responsabilidades siempre son personales”, agregó la máxima autoridad de Universidad de Chile.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo encuentro de los azules será ante Colo Colo el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la Supercopa 2025.