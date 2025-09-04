Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

La U reacciona al veto de cuatro años de hinchas azules en Buenos Aires: “Es un sinsentido”

Michael Clark, presidente de Universidad de Chile, se refirió a la medida que tomó la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de Argentina.

Por Patricio Echagüe

La U reacciona a la dura sanción contra sus hinchas.
© Photosport.La U reacciona a la dura sanción contra sus hinchas.

Son horas de alta expectación las que está viviendo Universidad de Chile a la espera del fallo de la Conmebol. Tanto la U como Independiente hicieron sus descargos tras todo lo vivido en Avellaneda, por lo que ahora solo queda tener paciencia con lo que se resuelva en Asunción.

Sin embargo, hay entes que ya han tomado algunas medidas para que lo ocurrido en la trágica noche del pasado miércoles 20 de agosto no vuelve a pasar.

Una de ellas vino de la mano de la APREVIDE, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de Argentina, que prohibió el ingreso de hinchas azules a los estadios de la Provincia de Buenos Aires hasta fines del 2027.

La nueva imagen que quiere proyectar Azul Azul genera indignación: “Ahora hablan y le dan cátedra a todos”

ver también

La nueva imagen que quiere proyectar Azul Azul genera indignación: “Ahora hablan y le dan cátedra a todos”

Así las cosas, la parcialidad de Universidad de Chile no podrá concurrir a ningún espectáculo deportivo, amistoso u oficial, por dos años más. Esto, sin duda que será un tema para las futuras participaciones internacionales de la U en torneos de la Conmebol.

La U reacciona al veto de sus hinchas en Buenos Aires

Esta sanción generó reacciones casi inmediatas en el bulla. Michael Clark, presidente de Azul Azul, declaró en su llegada desde Paraguay que “a mí me parece que hacer pagar a todos los hinchas de la U hasta el 2027 por las acciones que pueden haber tomado algunos pocos o algunos muchos, es un sinsentido”.

Los hinchas de Universidad de Chile no podrán ver a su equipo en partidos en Buenos Aires hasta el 2027. | Foto: Photosprot.

Los hinchas de Universidad de Chile no podrán ver a su equipo en partidos en Buenos Aires hasta el 2027. | Foto: Photosprot.

Publicidad

Las responsabilidades siempre son personales”, agregó la máxima autoridad de Universidad de Chile.

La insólita reacción de Independiente sobre hinchas de la U agredidos en Argentina: “Ni se han excusado”

ver también

La insólita reacción de Independiente sobre hinchas de la U agredidos en Argentina: “Ni se han excusado”

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo encuentro de los azules será ante Colo Colo el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la Supercopa 2025.

Lee también
¿Se suma Colo Colo? La U podría tener un nuevo aliado en Conmebol
U de Chile

¿Se suma Colo Colo? La U podría tener un nuevo aliado en Conmebol

River y Palmeiras atentos al fallo de U. de Chile vs Independiente
U de Chile

River y Palmeiras atentos al fallo de U. de Chile vs Independiente

Ojo, U de Chile: TNT Sports alerta que Conmebol "debe favores" al Rojo
U de Chile

Ojo, U de Chile: TNT Sports alerta que Conmebol "debe favores" al Rojo

Crece la preocupación en Argentina por la salud del DT de Boca
Internacional

Crece la preocupación en Argentina por la salud del DT de Boca

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo