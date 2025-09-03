Universidad de Chile e Independiente esperan la decisión de la Conmebol sobre su llave en la Copa Sudamericana. Curiosamente, River Plate y Palmeiras también están atentos al resultado.

El Romántico Viajero y el Rojo no pudieron terminar su llave de cuartos de final de la “otra mitad de la gloria” cuando restaba un tiempo, debido a graves hechos de violencia registrados en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda. En Paraguay se decidirá qué pasará.

La decisión que afecta a River y Palmeiras

Ya hicieron sus respectivas defensas desde Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda. Cada uno pide ser el club que avance de ronda. Desde los Azules, apuntan a los argentinos por estar a cargo de la seguridad como club local, además de que estaban ganando la serie. El Rojo, acusa que los chilenos comenzaron los incidentes.

La Conmebol tiene la palabra final de lo que sucederá con esta bullada serie. A la distancia, Alianza Lima espera el fallo que saldrá en Luque en las próximas horas. Quien avance, deberá enfrentar a los peruanos en cuartos de final. La llave de los ocho mejores sería el 18 y 25 de septiembre.

ver también La U redobla su apuesta con tal de suspender la Supercopa apuntando “obsesión” en la ANFP: “El año tiene…”

A esta altura, es normal preguntarse qué tiene que ver River Plate y Palmeiras con la disputa entre Universidad de Chile e Independiente. Pues bien, los Millonarios y el Verdao tienen su propio conflicto debido a las entradas para los visitantes en cuartos de final de la Copa Libertadores.

Los clubes no se han puesto de acuerdo en la cantidad de entradas que pondrán a disposición para los seguidores forasteros, por lo que pidieron que la Conmebol intervenga. Claro que de acuerdo a lo informado por Al Aire Libre, desde el organismo les respondieron que tras el fallo de la U ante Independiente verán su tema.

Publicidad

Publicidad

U. de Chile e Independiente esperan la resolución. Imagen: Photosport

Por esta razón, hasta River y Palmeiras necesitan que la Conmebol decida pronto qué sucederá con los Azules y el Rojo. La palabra final la tendrán en los escritorios de la sede en Luque, donde podría avanzar uno u otro e incluso, jugarse el tiempo restante. Todo puede pasar en Paraguay.