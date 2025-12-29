¡El regreso más inesperado! Deportes Antofagasta estaría cerca de sellar importante fichaje

El mercado de fichajes está en marcha y, con ello, los distintos clubes comienzan a reforzar lo que será la próxima temporada y uno de ellos es Deportes Antofagasta, club que estuvo cerca de lograr el esperado ascenso a la división de honor del fútbol chileno.

Según revela el periodista deportivo Renzo Luvecce, los Pumas tiene en la mira a Sebastián Leyton, jugador de Rangers de Talca, quien tendría todo acordado y listo para ser nuevo jugador del equipo.

“El volante no extendió su vínculo con Rangers de Talca y en los próximos días debería ser presentado en los pumas”, reveló en sus redes.

Sebastián Leyton llegaría a Deportes Antofagasta/Photosport

La carrera de Sebastián Leyton

El jugador comenzó su carrera en Universidad de Chile el 2011, para luego pasar por clubes como Deportes La Serena, Curicó Unido, Deportes Antofagasta, Everton y Unión La Calera.

Tras esto, sumó un paso fuera de Chile donde se sumó a Deportivo Cali de la liga colombiana. En 2022 regresó a Chile donde se sumó a Unión Española y este 2025 firmó con Rangers de Talca.

El otro cotizado de Primera B que llega a los Pumas

Según lo revelado por Radio Cooperativa, el jugador Kevin Campillay, que disputó la última temporada junto a Santiago Morning, se sumará a Deportes Antofagasta donde el mediocampista firmaría un contrato por tres temporadas.