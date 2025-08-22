Independiente inició una importante ofensiva para buscar los puntos de la revancha contra U. de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Su presidente, Néstor Grindetti, viajó a Paraguay para dialogar con gente de la Conmebol y exigir la clasificación.

“Venimos a contar los hechos. El partido fue cancelado por la actitud de los hinchas chilenos. Tenemos derecho a los puntos”, dijo Grindetti apenas aterrizó en Asunción.

Por su lado, la dirigencia de U. de Chile, liderada por Michael Clark, se ha enfocado solo en cuidar de sus hinchas heridos y detenidos, visitando los hospitales y comisarias de Argentina para asegurarse de que sus derechos estén siendo respetados al otro lado de la cordillera.

Ante esto, la ANFP decidió actuar. Más allá del comunicado en donde condenaron “las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente” y acusaron “pasividad del club organizador”, desde Quilín tomaron acción e hicieron un llamado directo a Alejandro Domínguez.

Pablo Milad se comunicó con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol | Getty Images

Así fue la llamada de Pablo Milad al presidente de la Conmebol

La Tercera reveló que Pablo Milad, presidente de la ANFP, llamó a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, durante este jueves 21. En esa conversación, volvió a defender a U. de Chile y recalcar que Independiente era el organizador y encargado de la seguridad del evento.

El timonel del fútbol chileno dejó ver al más alto mando de la Conmebol que no se cumplieron los protocolos en el Estadio Libertadores de América. ¿Funcionará para salvar al Romántico Viajero del máximo castigo en la Copa Sudamericana?