A medida que van pasando las horas van saliendo a la luz más detalles de lo incidentes entre U. de Chile e Independiente. Un destacado periodista argentino reveló un cántico que encendió todo.

Los enfrentamientos entre ambas hinchadas y las serias falencias de seguridad, provocaron una de las noches más tristes que el fútbol sudamericano recuerde. Las imágenes de la golpiza que recibieron seguidores del Romántico Viajero serán difíciles de olvidar.

El cántico que encendió todo en Independiente

De acuerdo a la versión de los fanáticos argentinos, fueron los chilenos quienes comenzaron lanzando objetos hacia la parte donde estaba el público local durante el primer tiempo. Esto hizo que el estadio empezara a cantar, pero no hacia U. de Chile, sino que contra su propia barra.

Los hinchas ubicados debajo del sector visitante, son la “oposición” a la barra del club, que estaba en el sector opuesto. Ante los problemas que había con los seguidores de la U, la “disidente” comenzó a “provocar” a la barra de Independiente para que tomara la justicia por sus propias manos.

“Creo que primero la barra, la famosa barra disidente, cantó ‘la barra tiene miedo’ y se plegaron muchos hinchas comunes de los que verdaderamente pagan la entrada“, indicó Ariel Senosiaín, periodista de TyC Sports. Esto habría hecho que los barristas de Independiente subieran al lugar donde estaban los seguidores de U. de Chile.

“Eso motorizó para que los delincuentes que cruzaron el estadio, no solamente llegaran a un posible homicidio, sino entre tantas cosas, dejasen prácticamente a su equipo afuera de la Copa Sudamericana”, cerró Senosiaín.

El resultado de esta provocación entre los propios hinchas de Independiente es conocido: más de 20 hinchas de Universidad de Chile terminaron heridos y debiendo ser atendidos en centros de salud. Incluso, uno fue empujado al vacío. Una de las peores manchas de la historia de la Copa Sudamericana.