No podían ser tan descarados. Y es que no pasó inadvertido para nadie el robo a silbato armado que provocó el árbitro colombiano Wilmar Roldán a la Selección Chilena durante el encuentro ante Canadá, que provocó su eliminación en fase de grupos en Copa América 2024.

Incluso, en la previa a las semifinales, se mencionó como una alta posibilidad de que pudiera hacerse cargo de la Final del certamen continental. Sin embargo, la Comisión Arbitral de la Conmebol optó por otros nombres, no menos polémicos, como el uruguayo Andrés Matonte.

De esta forma, y tras la designación para la Final de la Copa América del brasileño Raphael Claus como juez central, el organismo deja en claro que no tiene en consideración a Wilmar Roldán, y no arbitrará más, al menos en este torneo.

Wilmar Roldán no dirigirá más en Copa América (Photosport)

¿Por qué Conmebol borra a Wilmar Roldán?

Restaba todavía un encuentro por definir equipo arbitral en la presente Copa América, y es el duelo por el tercer y cuarto puesto, que se jugará este sábado 13 de julio, en Charlotte, entre Canadá y Uruguay. En ese ámbito, se confirmó que ese encuentro tendrá cuaterna venezolana.

Para este compromiso, Andrés Herrera será el juez principal, secundado por sus compatriotas Lubin Torrealba y Alberto Ponte de asistentes. El boliviano Gery Vargas y el brasileño Bruno Boschilia serán cuatro y quinto árbitro, respectivamente. Mientras en el VAR serán liderados por el paraguayo Derlis López.

Los árbitros para los últimos partidos de Copa América (Conmebol)

¿Significa que el colombiano no dirigirá más?

Eso es una aseveración que no se puede confirmar, puesto que la próxima semana se inician los Playoffs de la Copa Sudamericana, donde se necesita la presencia de árbitros que hayan dirigido, o no, en Copa América, y en ese ámbito, Roldán es bien considerado por Conmebol. Por lo que suspensión no habrá.

¿Cuántos partidos dirigió en Copa América?

Además del robo arbitral que le hizo a La Roja en Orlando, Wilmar Roldán dirigió el encuentro entre Ecuador y Venezuela, donde no vio un patadón de Enner Valencia contra un defensor, del que le salvó el chileno Juan Lara, que estaba en el VAR y le llamó para ver la acción, así posteriormente expulsarlo.

