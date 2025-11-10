Es tendencia:
Durísimo: Deportes Iquique puede descender en la próxima fecha

Quedan tres fechas para que termine la temporada del fútbol chileno. Se define el descenso, donde Unión Española y Deportes Iquique sufren.

Por Javiera García L.

Iquique podría descender en la fecha 28 del fútbol chileno
Quedan tres fechas para el fin de la Liga de Primera. Coquimbo Unido ya se proclamó campeón hace unas fechas, pero el resto de los equipos sigue jugándose cosas muy importantes en la definición del fútbol chileno, como las clasificaciones a copas y los descensos.

En la parte alta, la lucha por el Chile 2 está encendida. Por ahora, U. Católica se está quedando con un cupo a Copa Libertadores gracias a su segundo puesto con 51 puntos, pero O’Higgins sigue de cerca con 50 y U. de Chile no se rinde con sus 48 unidades.

Por otro lado, Colo Colo amenaza a los últimos equipos que están clasificando a Copa Sudamericana, porque tiene 41 puntos y se acercó a los 43 que tiene Audax Italiano, a los 44 de Cobresal y a los 45 de Palestino.

En el fondo de la tabla de posiciones, la situación es crítica para Unión Española (21 unidades) y Deportes Iquique (18). Y los Dragones Celestes incluso podrían descender en la próxima fecha, a disputarse a fines de noviembre.

El escenario en donde Deportes Iquique desciende en la próxima fecha

La fecha 28 del fútbol chileno estará de infarto. Deportes Iquique recibirá a Cobresal en el Tierra de Campeones, al mismo tiempo que Unión Española disputará un duelo clave de visita contra Deportes Limache.

Si los Dragones Celestes pierden y Limache gana, entonces ya no habrá posibilidad para Iquique y se confirmaría su descenso a la Primera B. Obviamente, esto también dejaría en una terrible posición a la Unión, aunque aún le quedarían opciones matemáticas de salvarse.

