Una de las grandes sorpresas que trajo la nómina de la Selección Chilena para el duelo amistoso del 10 de octubre ante Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida, fue la citación de Francisco Salinas, defensor de Coquimbo Unido, líder del torneo nacional.

Pese a que el técnico Nicolás Córdova no lo consideró para la última doble fecha de Eliminatorias, finalmente recibió el llamado del ahora DT interino Sebastián Miranda para presentarse el próximo lunes 6 de octubre en el complejo “Juan Pinto Durán”.

Tras recibir su citación a la Selección Chilena para el amistoso con Perú, Salinas conversó con Radio ADN donde reveló cómo fue su sentir tras conocer de parte del cuerpo técnico de Coquimbo la buena noticia, incluso no ocultó que hubo lágrimas por la noticia.

La emoción de Salinas por su llamado a la Selección Chilena

“Estoy muy contento, cuando me felicitaron en el club no me lo podía creer. Con muchas ganas de llegar y hacerlo lo mejor posible”, expresó el Coreano, quien reconoció que “nunca estuve en un microciclo, es la primera vez que me llama la selección. Gracias a Dios se me dio, es lo que siempre he soñado: representar a Chile“.

La convocatoria llega para Salinas en un momento dulce en Coquimbo, aunque reconoce que “llegué el año pasado y no la pasé bien. Jugué solo dos partidos con el ‘Nano’ Díaz y tuve que partir cedido a San Felipe, que estaba peleando el descenso en la Primera B”.

Por ello, valora el respaldo que le da su técnico Esteban González, ya que “él también fue lateral, siempre me da consejos. Siempre ha estado esa confianza y la buena relación con él. Cuando volví a Coquimbo con él me lo tomé como una revancha“.

Francisco Salinas recibió su primera citación a la Selección Chilena (Photosport)

Los números del “Coreano” en 2025

Previo a su primera citación a la Selección Chilena, Francisco Salinas se consolidó como titular indiscutido por la banda derecha de Coquimbo. Este año, entre Liga de Primera y Copa Chile sumó 2.713 minutos en cancha durante 32 juegos, con cinco goles y tres asistencias.

¿Cuándo se juega el amistoso?

El encuentro entre las selecciones de Chile y Perú se disputará el viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, en horario por confirmar.

