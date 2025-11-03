Coquimbo Unido finalmente logró la hazaña y se consagró como el campeón indiscutido de la Liga de Primera, tras vencer 2 a 0 a Unión La Calera, con aún fechas por disputar. Pero tras el increíble triunfo Pirata, se acerca fin de año y con ello, se comienza a definir el plantel 2026.

El equipo que dirige Esteban González aseguró la clasificación a la nueva edición de Copa Libertadores, y ante el gran desempeño del conjunto, distintos clubes han puesto los ojos en los jugadores Piratas, entre ellos Francisco Salinas, una de las grandes figuras.

El jugador de 25 años se encuentra a préstamo con opción de compra en Coquimbo Unido, por lo que está por definirse que pasará con el lateral la próxima temporada.

El club que está interesado en Francisco Salinas

Según reveló hace algunos días el periodista Renzo Luvecce, más conocido como “maestro pichangero”, Colo Colo tiene en carpeta al jugador para la temporada 2026, con el objetivo de reforzar el plantel albo tras un duro 2025.

“En el Monumental buscarán renovar con caras nuevas algunos sectores de la cancha y quieren un lateral derecho”.

Francisco Salinas tuvo una gran temporada con Coquimbo Unido/Photosport

Agregando que “me cuentan que Salinas es opción por su gran desempeño durante este 2025, si el Cacique hiciera una propuesta formal, deben negociar con los Piratas directamente debido a que hicieron uso de la opción de compra que tenía en su contrato de préstamo desde Unión San Felipe”.

Asimismo, señala que por el momento no hay nada concreto, pero sí hay que considerar que ambas dirigencias tienen una buena relación. “Pero no quieren desarmar el plantel y Francisco ha sido figura, incluso fue nominado a la Selección Chilena”.