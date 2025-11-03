Coquimbo Unido logró la hazaña y levantó por primera vez en su historia la copa que los consagra como campeón del Campeonato Nacionaltras vencer por 2 a 0 a Deportes La Calera. Una de las figuras de Los Piratas fue Matías Palavecino, por lo que muchos se preguntan dónde jugará la temporada 2026.

El jugador argentino de 27 años vive un gran momento en Coquimbo, donde por primera vez en su carrera levantó la copa del título, lo que además los clasifica a la nueva edición de Copa Libertadores.

Ante esto, otros clubes pusieron sus ojos en el mediocampista que termina su contrato con Coquimbo Unido a finales del 2025, donde revelan que buscarían fichar al jugador para la próxima temporada.

Los clubes que buscarán fichar a Palavecino

Según reveló el comunicador Renzo Luvecce, Universidad Católica y Universidad de Chile son los clubes que buscarán fichar al jugador de los Piratas. En donde señaló que la UC ya comenzó ha realizar las primeras gestiones.

Palavecino aún no renueva su contrato y Católica “estaría en conversaciones avanzadas con el entorno del “10”, incluso Daniel Garnero lo aprobó y el “Tati” José María Buljubasich dejaría caer una oferta formal en los próximos días para intentar abrocharlo y que sea parte del plantel 2026 en los cruzados”.

¿Palavecino quiere dejar Coquimbo Unido?

Durante la celebración del triunfo, Palavecino fue consultado sobre su futuro, revelando que “ahora vino mi representante. Seguramente se va a juntar con los dirigentes y va a escuchar. La prioridad la tiene Coquimbo, donde estoy feliz, pero sabemos que esto es una carrera corta”.

“Hoy tengo la cabeza en disfrutar este momento, que no pasa todos los días… después se verá qué decisiones se tomen”, puntualizó el jugador.