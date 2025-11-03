Coquimbo Unido campeón. Esa es la gran certeza que se viene de instalar en la Liga de Primera 2025, a falta de cuatro fechas para el cierre del torneo. El Pirata hizo historia con su primera estrella.

Pero, hay mucho más que decir en el torneo local. De partida, están los cupos internacionales, que de seguro se pelearán hasta la última fecha. El que más interesa es el Chile 2, que da acceso directo a la Copa Libertadores.

En la lucha por ese cupo se encuentran varios equipos, aunque dos asoman con ventaja. Se trata de O’Higgins y Universidad Católica, con un punto de separación en la tabla de posiciones y con cuatro finales por delante. ¿Quién se quedará con el cupo?

Pase lo que pase, en Rancagua ya empiezan a sacar cuentas. O, quizás, más que en la capital de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, donde sacan cuentas es en México. El Grupo Caliente, dueño del Capo de Provincia, quiere amarrar a un jugador.

Se trata de una de las estrellas de Coquimbo Unido, Matías Palavecino, quien asoma como una de las cartas que interesan en O’Higgins. Así lo dejó a entender Coke Hevia en el programa Pauta de Juego.

“No sigue en Coquimbo, pero sí en el fútbol chileno. La idea es comprarlo, tenerlo seis meses acá y después te llevo para México. ¿Por qué? Porque es probable que O’Higgins se meta en copas“, enfatizó el periodista.

Matías Palavecino partiría de Coquimbo Unido | Photosport

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?