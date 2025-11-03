Campeón hay uno solo. Por lo menos, este 2025 se llama Coquimbo Unido, equipo que viene de levantar su primer trofeo nacional, tras una campaña excelente, que se consagró con un triunfo ante Unión La Calera.

La algarabía se tomó el Sánchez Rumoroso. El cuadro del Pirata consiguió hacer historia, consagrándose campeón a falta de cuatro fechas del final de la Liga de Primera 2025.

Sin embargo, no es la primera vez que estaban ad-portas de un campeonato. Había ocurrido en dos ocasiones anteriores, cuando los Piratas terminaron siendo sublíderes de torneos locales. La última, en 2005.

El artista que prometió cien piscolas

Por ese entonces, en 2005, el cuadro aurinegro consiguió llegar a la final del Torneo de Apertura. En aquel momento se jugaban playoffs, por lo que los Piratas enfrentaron a Unión Española en la final. Perdieron ambos partidos (1-0 y 3-2).

Sin embargo, por aquel entonces, un artista se mostró muy interesado en la campaña de Coquimbo Unido. Se trata del reconocido jazzista Cristián Cuturrufo, fallecido en 2021, quien fue un ferviente hincha del Pirata.

Coquimbo apenas pudo dar la vuelta olímpica | Photosport

En estos días, tras el logro de Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2025, se recordó una de sus promesas. El músico prometió cien piscolas en caso de que el Pirata fuese campeón, según le dijo entonces a LUN. Habrá que tomárselas en su honor.

¿Cuántos equipos del norte han sido campeones?

Son tres en total, contando a Coquimbo Unido, los campeones nortinos de la Liga de Primera. Anteriormente, Cobresal y Cobreloa eran los únicos representantes de la parte norte de nuestro largo y angosto país.

