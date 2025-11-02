Coquimbo Unido se consagró como el nuevo campeón del fútbol chileno en la Liga de Primera 2025, luego de vencer a Unión La Calera por 2-0 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los piratas tuvieron a su gran figura en toda la temporada que fue Matías Palavecino, quien llegó muy criticado a la zona pero se alza como una de las grandes figuras del fútbol chileno.

Por lo mimos, aseguró que hicieron callar a mucha gente, con un grupo que se entregó por completo en conseguir el tan anhelado triunfo en la región.

“Desde el principio hasta ahora ningún equipo nos pasó por arriba, somos merecidos campeones, le digo a la gente que lo disfruten porque lo merecen”, explicó.

Matias Palavecino se pone la corona como la figura de Coquimbo. Foto: Jorge Loyola/Photosport

ver también Coquimbo Unido encontró su tesoro pirata: vence a La Calera y es campeón de la Liga de Primera

¿Qué dijo Matías Palavecino en Coquimbo?

Fue en conversación con TNT Sports donde Palavecino abrió su corazón para explicar sus emociones con el Coquimbo Unido campeón, el que pude ser histórico a cuatro fechas del final.

Publicidad

Publicidad

Algo que le hizo recordar las críticas en su llegada: “Nos alimentaba, nos hacía fuerte como grupo. Por eso nunca subestimar jugadores y lo demostramos, nadie nos superó, somos merecidos campeones y queremos seguir con la racha de la victoria”.

“Ahora quedan las fechas, queremos terminar de la mejor manera con la racha y romper récords y el año que viene se verá lo de la Copa Libertadores. Era impensado, que tan pronto ser campeones y estamos felices”, cerró.