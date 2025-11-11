Coquimbo Unido logró una increíble hazaña en el campeonato nacional, donde a falta de fechas para terminar la temporada, se coronó como el gran campeón de la Liga de Primera por primera vez en su historia.

Pero ante el gran desempeño del conjunto Pirata, otros clubes han puesto sus ojos en las figuras del equipo en donde revelan que Bruno Cabrera fue ofrecido para reforzar a dos clubes para la temporada 2026.

Los clubes a los que podría llegar Bruno Cabrera

Según revela el periodista deportivo Renzo Luvecce, el jugador argentino, que lleva una gran temporada con Coquimbo Unido, fue ofrecido para reforzar Colo Colo y Universidad Católica.

“El jugador de 28 años tiene contrato hasta finales de 2027 y me indican desde su entorno que la negociación por el 50% de su pase sería desde los 650 mil dólares“.

El jugador está en la mira de distintos clubes/Photosport

ver también Revelan inédita programación para partido clave entre U de Chile y Coquimbo Unido

“En primera instancia fue ofrecido al Cacique porque hay buena relación, Colo-Colo tiene como objetivo principal renovar su defensa de cara al 2026 y su nombre entró en la carpeta de la dirigencia, gusta bastante”, explicó Luvecce en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

En la misma línea, agrega que Daniel Garnero quiso fichar al defensa cuando dirigió en Paraguay. “Bruno jugaba en Nacional y el DT actual de UC dirigía a Libertad“.

“Ahora para 2026, si el equipo clasifica a la Fase de Grupo de la Copa Libertadores, quieren reforzar de la mejor forma el plantel y efectivamente Cabrera está aprobado por el estratega cruzado”.

Asimismo, el periodista Rodrigo Arellano señaló hace algunos días en sus redes sociales que Colo Colo también iría detrás de él.

Publicidad

Publicidad

“En la edad justa Bruno Cabrera tiene contrato vigente con Coquimbo y es un nombre por el que ha habido conversaciones informales con Colo Colo”, agregando que “el piso de negociación pirata está en el millón de dólares por un porcentaje”.

Hasta el momento no hay nada oficial, por lo que quedará esperar que se termine la temporada para ver cómo se refuerza el plantel de Universidad Católica, que actualmente marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones.